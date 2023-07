CR7 chiama un’ex stella bianconera, affare fatto

Cristiano Ronaldo sta diventando una sorta di direttore sportivo aggiunto dell’Al Nassr, che avrà in rosa anche un altro ex bianconero

Il campione portoghese vuole creare un super team e vincere tutto anche in Arabia Saudita. Per fare ciò ha bisogno di gente che abbia esperienza e concretezza, le vecchie conoscenze della Serie A fanno proprio al caso di CR7.

La stagione 2022-23 è stata semplicemente da dimenticare, sul piano sportivo, per Cristiano Ronaldo. Terminata bruscamente l’avventura con il Manchester, ha fatto flop al mondiale del Qatar con il Portogallo e non ha vinto nulla con l’Al Nassr.

Contestato anche da una parte del pubblico arabo, si è presto consolato guardando il suo conto in banca e sta ora diventando una specie di ds aggiunto del club, consigliando i campioni che possono far svoltare la squadra gialloblù. Uno in particolare sembra pronto per l’avventura araba, dopo aver giocato in Serie A con i bianconeri.

Lo vuole Ronaldo, arriva l’ex Udinese Fofana

CR7 sta costruendo una squadra passo dopo passo, l’Al Nassr vorrà dominare la scena in un campionato che sarà pieno di stelle. Alcune arrivate già nell’ultima fase della carriera, altri ancora invece possono garantire almeno quattro-cinque stagioni di ottimo livello. Non è un caso come Ronaldo e l’Al Nassr puntano su calciatori di quest’ultimo genere, per dare continuità nell’instant-team che si sta formando. L’ultimo colpo sembra pronto, l’Al Nassr avrà Seko Fofana, ex centrocampista dell’Udinese, come riporta l’Equipè.

Un mediano robusto e di grande carattere pronto a battagliare in mezzo. Stephan Dalmat tempo fa lo aveva consigliato all’Inter di Inzaghi, il francese passato per il Friuli è un elemento in grado di dare solidezza all’intero reparto centrale. Sembra ormai in fase di conclusione il passaggio del 28enne in forza al Lens (nell’ultima stagione 35 gare e 7 gol in Ligue 1), che andrà in Arabia e giocherà al fianco di Brozovic per un centrocampo di caratura europea, ma con un passato nella nostra Serie A.

In Italia, Seko Fofana fu protagonista con l’Udinese, giocando quattro stagioni di alto livello nei friulani e aiutando moltissimo De Paul ad emergere. Ceduto poi per 15 milioni al Lens, il club francese potrebbe riceverne quasi il doppio per lasciare partire il suo capitano, che andando nel calcio arabo perderà le chance di essere convocato con la nazionale francese, per lui otto gettoni di presenza nella selezione allenata da Didier Deschamps.