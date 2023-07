Nuova Juve, Allegri rescinde: ecco il nuovo allenatore

Nuove voci su Allegri, che potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus già entro quest’estate: ecco il sostituto.

La Juve si sta muovendo sul mercato nel tentativo di rafforzare la propria rosa e tornare competitiva per lo scudetto già in questa nuova stagione. Gli ultimi due anni sono stati davvero deludenti per i tifosi bianconeri, che oltre a non aver potuto festeggiare nemmeno un trofeo hanno spesso criticato la squadra per l’atteggiamento difensivo e rinunciatario.

Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, in tanti sperano si possa costruire un organico con pedine giovani ma di ottima qualità tecnica assieme ad altri elementi più esperti. Tuttavia, buona parte della tifoseria sui social aveva chiesto che il rinnovamento interessasse anche la guida tecnica.

Così non è stato, dato che al timone della Juventus è rimasto Massimiliano Allegri. Nonostante le due stagioni negative, l’allenatore livornese – che ha ancora due anni di contratto con Madama a 7 milioni di euro a stagione – ha mantenuto il suo posto, rifiutando anche le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita (si era parlato addirittura di un triennale da 30 milioni di euro annui).

Allegri pronto a lasciare la Juve: chi arriva al suo posto

Eppure, nonostante Allegri abbia già cominciato a lavorare con il gruppo alla Continassa, le voci su una sua possibile separazione dalla Juventus sono ancora piuttosto forti. Più di qualcuno sostiene infatti che se non dovessero arrivare subito i risultati sperati Allegri potrebbe essere esonerato in corsa, non riuscendo nemmeno a mangiare il panettone. Ma i rumors degli ultimi giorni parlano di un addio che potrebbe consumarsi anche molto prima.

Cristiano Giuntoli ha infatti avviato una vera e propria rivoluzione all’interno della Juve – Bonucci fuori rosa è solo un esempio – che pare coinvolgerà anche Massimiliano Allegri. Secondo il nuovo ds, infatti, c’è bisogno di aria nuova anche in panchina con un tecnico che possa contribuire a ricostruire lo spirito Juve e ridare entusiasmo a una tifoseria delusa da tante batoste. Ecco perché Giuntoli starebbe pensando a una rescissione consensuale con Allegri, garantendo ovviamente una ricca buonuscita all’allenatore toscano.

Se questa operazione dovesse andare in porto, il nuovo direttore sportivo bianconero si tufferebbe su Antonio Conte, che gradirebbe molto poter tentare una seconda avventura a Torino per riportare ai vertici la Juventus. Il nome dell’ex ct della Nazionale Italiana è il primo sulla lista specialmente in caso di arrivo di Romelu Lukaku. In alternativa la Juve starebbe pensando a Igor Tudor, anche lui svincolato dopo l’esperienza al Marsiglia.