“Scambio” tra i pali, la Juve beffa l’Inter

Il mercato dei portieri viene sempre nominato poche volte. Ma come si potrà vedere a breve, ha sicuramente la sua importanza

Per quanto Inter e Juventus siano alle prese con cessioni e innesti di giocatori di movimento puro, anche i portieri hanno la loro importanza. Non è un caso che l’Inter abbia scelto di puntare su Sommer, mentre la Juve stia già pensando a quello che sarà per il dopo Szczesny. Questa volta i nomi che sono stati sondati sono diversi, e anche particolarmente “esotici” per così dire. Ma sono al tempo stesso anche di assoluto interesse: vedere per credere.

A quanto pare, nel roaster dei portieri della Juve, è in partenza un nome che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo dovere più che egregiamente. Si sta parlando infatti di Mattia Perin, approdato nel 2018 a Torino per una cifra di circa 12 milioni di euro più eventuali bonus. Un affare nel complesso oneroso, ma con una cifra tutto sommato giusta per un portiere con le sue qualità. Classe 1992, abbina tecnica ed esperienza in maniera ottimale.

Nel 2020 è ritornato in prestito al Genoa, tornando poi nel 2021 dopo aver disputato una stagione tutto sommato più che discreta, contribuendo anche alla salvezza in extremis della squadra rossoblu. Dopo aver sostituito Szczesny, al ritorno in campo del polacco il portiere originario di Latina si è nuovamente accomodato in panchina per fare spazio al suo collega. Rimangono comunque delle ottime prestazioni. La sua carriera adesso è giunta ad un bivio.

Sembra infatti che su di lui ci siano due squadre, una militante in Italia e l’altra presente all’estero. Rispettivamente si parla di Fiorentina e Fenerbahce. Ancora non si è parlato di cifre, ma soltanto di un interesse concreto per un profilo sotto ogni punto di vista davvero interessante. Ma non è certo finita qua.

Scambio della Juve tra i pali

Con la eventuale partenza di Perin, la Juventus ha tutto l’interesse di cercare un altro elemento con cui completare la terna di estremi difensori. La notizia di mercato circa Audero in prestito al Torino, causa retrocessione della Sampdoria, potrebbe essere molto interessante per i bianconeri.

Un eventuale scambio di mercato farebbe finire Audero nella sponda opposta della capitale torinese, beffando così l’Inter che storicamente era sempre stata interessata al profilo del giocatore. Per i nerazzurri sarebbe una mazzata non di poco conto, visto il forte interesse nei suoi confronti.