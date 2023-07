Soltanto 20 milioni: De Paul di nuovo in Serie A

Il ritorno di De Paul in Serie A, a quanto pare, passerà per le mani di un’altra squadra bianconera: ecco tutti i dettagli

Sono ormai trascorsi parecchi mesi dal trasferimento definitivo di De Paul all’Atletico Madrid. Per il giocatore la Liga non è stata affatto una nuova esperienza, anzi… L’Udinese prelevò il giocatore proprio dal Valencia, quando ancora era solamente un giocatore promettente e nulla più. Col tempo, grazie anche alle tante partite da protagonista, l’argentino ha messo in mostra le sue qualità match dopo match, attirando così l’attenzione di numerose big. Estere e non.

Alla fine l’hanno spuntata i Materassai di Madrid, i quali si sono aggiudicati il cartellino dell’ex Udinese per una cifra pari a 35 milioni di euro. Cessione onerosa per il club di proprietà della famiglia Pozzo, considerando che era stato acquisto per appena 3 milioni di euro. Una plusvalenza degna di nota, dettata indubbiamente dall’elevato rendimento dell’esterno albiceleste. Calcisticamente si tratta di un profilo ormai maturo, ma con una duttilità tattica degna del giovane più versatile. Mezzala, trequartista o esterno. Per lui non fa alcuna differenza. La qualità non manca mai.

Questo suo strapotere sia tecnico che atletico si è mantenuto tale sia in Spagna che in Nazionale, cosa che in parte lo ha portato a vincere il Mondiale con la sua Argentina. Così, dopo essersi trasferito nel 2021, sembra che alla luce di tutte queste soddisfazioni ne stia per arrivare un’altra: il ritorno in Italia. Il giocatore non ha mai nascosto il suo amore per il Bel Paese, aprendosi spesso e volentieri ad un ritorno praticamente immediata. Ormai la Serie A è casa sua, e lo diventerà ancora una volta. Questa volta, però, con una maglia diversa ma dai colori praticamente identici.

L’offerta è pronta, e il club proprietario dovrà solamente esprimere il suo gradimento o meno.

De Paul torna in Italia: ipotesi Juventus

Rodrigo De Paul si sta preparando al suo ritorno in Italia. Sembra infatti che la Juventus abbia offerto per il giocatore una cifra di 20 milioni di euro. I bianconeri stanno seguendo anche altri giocatori, ragion per cui il verdetto della squadra di Madrid sarà molto importante per il computo totale delle trattative della squadra di Allegri.

Una cosa è certa, un poliedrico come l’argentino farebbe molto comodo alla causa bianconera. Sperando ovviamente che i Colchoneros accettino di buon grado una cifra inferiore al loro prezzo di acquisto. Nonostante la scadenza nel 2026, traspare comunque grande ottimismo.