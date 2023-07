Blitz dall’Arabia e ok Juve: 30 milioni cash

I club dell’Arabia Saudita continuano a bussare alla porta della Juve proponendo ricchissime offerte: l’ultima è di 30 milioni

Nelle scorse settimane si è parlato molto della super offerta per Massimiliano Allegri proveniente dall’Arabia Saudita. Gli sceicchi, infatti, erano intenzionati ad assicurarsi il tecnico della Juventus e per farlo avevano deciso di ricoprirlo d’oro. I rumors parlavano di un triennale a 30 milioni di euro a stagione, uno stipendio nettamente più elevato di quello percepito in bianconero.

Nonostante queste lusinghe ‘dorate’, Allegri ha deciso di rinunciare all’offerta e di proseguire la sua (seconda) avventura sulla panchina della Juventus. Il tecnico livornese ha ancora due anni di contratto con Madama a 7 milioni di euro a stagione e si è detto convinto di poter riportare la Signora ai vertici del calcio italiano dopo le delusioni degli ultimi anni.

Tuttavia, Allegri deve guardarsi bene proprio dalle offerte arabe, dato che anche diversi giocatori della Juve sono nel mirino degli sceicchi. Negli ultimi giorni è trapelato un forte interessamento per Paul Pogba, che si sta allenando duramente alla Continassa per farsi trovare pronto per questa nuova stagione. La scorsa annata è stata un vero e proprio incubo per il francese, che ha dovuto operarsi al ginocchio ed è sceso in campo solo nel finale di stagione.

Super offerta dall’Arabia: la Juve valuta la cessione di Szczesny

La Juve non è certa delle garanzie fisiche di Pogba e valuterebbe molto attentamente l’eventuale proposta dall’Arabia. Ma nel mirino degli sceicchi non c’è soltanto il centrocampista della Nazionale francese. Stando a quanto trapelato nelle scorse ore, pare che i club arabi abbiano intenzione di dare l’assalto a un altro elemento di spicco della Juve.

Stiamo parlando di Wojciech Szczęsny, primo portiere bianconero e senza dubbio uno dei migliori della scorsa stagione. Szczesny ha un contratto con Madama fino al 2025 e una sua cessione al momento non viene nemmeno presa in considerazione. Tuttavia, di fronte a un’offerta ‘monstre’ la Juve sarebbe comunque disposta a sedersi al tavolo.

Szczesny è arrivato a Torino nel 2017, dall’Arsenal, per 12 milioni di euro. Il portiere polacco – che aveva difeso la porta della Roma nelle due stagioni precedenti – viene valutato circa 30 milioni dalla Juventus, pertanto l’eventuale offerta araba dovrà partire da questa cifra. In caso di cessione di Szczesny la Juve potrebbe decidere di puntare su Mattia Perin o di lanciarsi su qualche altro obiettivo: sullo sfondo c’è sempre Gigio Donnarumma, che potrebbe lasciare il PSG dopo l’arrivo di Luis Enrique.