Calciomercato, colpo Carlos Augusto: a breve l’annuncio

Carlos Augusto si è imposto in Serie A. Il suo sogno è quello di vestire la maglia del Brasile: ora la big italiana vuole chiudere subito l’affare

Una costante spina nel fianco per gli avversari sul versante sinistro. Carlos Augusto è diventato un laterale affidabile nelle due fasi di gioco crescendo tantissimo nell’ultima stagione. Con Palladino le sue prestazioni sono state incredibili attirando così gli interessi dei maggiori club italiani ed europei.

Saranno giorni infuocati per decifrare il futuro del laterale brasiliano. Fu una scoperto di Adriano Galliani, che l’ha pescato in Brasile proprio come fece tantissimi anni fa ormai con Kakà che ha scritto la storia del Milan. L’intuizione dell’esperto dirigente italiano ha avuto ancora una volta la meglio con Carlos Augusto divenuto uno dei migliori laterali d’Italia. La sessione estiva di calciomercato può regalare un colpo di scena decisivo per vederlo giocare anche in Europa: la sua crescita è stata esponenziale con la volontà di puntare sempre più in alto a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato, la big d’Italia vuole subito Carlos Augusto

Arrivato da sconosciuto in Italia, il Monza l’ha valorizzato in queste stagioni con la promozione da applausi dalla B alla A. Ora Carlos Augusto è pronto per il salto di qualità con la big che cercherà di ingaggiarlo in questa sessione di calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus vorrebbe chiudere il prima possiible l’affare per il terzino sinistro, Carlos Augusto, attualmente in forza al Monza. C’è prima la volontà di vendere Luca Pellegrini ed attenzione anche al futuro di Iling Juniors e Cambiaso. Giuntoli e Manna sarebbero sul punto di sferrare l’assalto decisivo al brasiliano, che è arrivato in Italia grazie alla visione impeccabile di Adriano Galliani. Mancherebbe al momento l’annuncio che potrebbe arrivare a breve.

La Juventus intrattiene da tempo ottimi rapporti con il Monza, come il prestito dello scorso anno di Rovella. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro dopo una stagione a incorniciare in Serie A realizzando anche diversi gol decisivo come quinto nel 3-4-2-1 impostato da Raffaele Palladino. Sfumato Parisi, passato alla Fiorentina, i bianconeri cercheranno così di chiudere l’affare in tempi brevi: le cessioni saranno decisive per la conclusione della trattativa. Sulle sue tracce c’è sempre il forte interessamento dell’Inter, che potrebbe pensare al brasiliano in caso di cessione di Gosens.