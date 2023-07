Juve, decisione presa: sarà bianconero!

I bianconeri hanno preso la loro decisione: rimarranno legati a questa figura ancora per molto tempo. Un ottimo investimento per il futuro

I bianconeri da qualche anno a questa parte stanno fortemente puntando sul settore giovanile. La Juventus infatti è risaputo che abbia un’ottima Primavera. Basti pensare agli innesti di Miretti e Fagioli, solamente due dei nomi che hanno fatto il loro approdo in prima squadra con risultati degni di nota. Questa volta, la società ha voluto fare un ulteriore passo in avanti per il futuro che verrà, arrivando a mettere mano su un giocatore di grande prospettiva.

Ad oggi la rosa allenata da Max Allegri presenta un’età media di 25,6 anni. Non è chiaramente un’eccellenza tra le big, ma è comunque un sintomo di come la Juve abbia totalmente cambiato approccio allo scouting nel corso del tempo. Tra titolari e riserve, i giovani di assoluto interesse sono numerosi, e vengono anche impiegati regolarmente. Talvolta per scelte obbligate, ma altrettante volte anche per pura consapevolezza verso i propri “prodotti”. Non è sicuramente un’azione comune tra le grandi squadre, e di questo al club piemontese bisognerebbe dargli atto.

Tra Cambiaso, Pellegrini, Rovella, Fagioli, Miretti, Soulé e via discorrendo la carne al fuoco è tanta. Di recente, al reparto difensivo bianconero, si è aggiunto un altro nome di grande qualità. Si tratta di Koni De Winter, difensore belga di appena 21 anni. Si tratta di uno dei profili di minore esperienza nelle retrovie, ma dal futuro più cristallino in assoluto se comparato ai colleghi. Per questo motivo, il club ha deciso di puntare su di lui in ottica futura.

Così, dopo aver saggiamente allontanato tutte le assordanti sirene estere, la società ha finalmente preso la sua decisione. Il giocatore resterà a Torino, e sarà libero di crescere e di evolversi al meglio delle sue possibilità.

De Winter resterà alla Juventus

A quanto pare la notizia attende solo di essere confermata. Il giovane difensore Koni De Winter resterà saldamente alla Juventus, dopo che nell’ultimo periodo si era parlato di un concreto interesse di Everton e Lille per il suo cartellino. Ma niente da fare, i bianconeri vogliono preservarlo a qualsiasi costo.

Per il giocatore solo 14 presenze all’Empoli, squadra che lo ha richiesto in prestito lo scorso anno. Ma gli sono bastate per mettere in mostra le sue qualità, le quali a loro volta non sono affatto passate inosservate davanti all’occhio vigile di chi detiene la sua proprietà.