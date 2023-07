Lascia la Juve e si trasferisce in una rivale di Serie A, cessione lampo

Dopo Juan Cuadrado, passato all’Inter, anche un altro giocatore della Juventus sta per finire in un club rivale

I tifosi juventini sono ancora rinsaviti dalla scelta di Juan Cuadrado, che ha accettato la corte dell’Inter dopo otto anni in bianconero. L’esterno colombiano ha lasciato la Continassa qualche settimana fa in seguito alla scadenza del suo contratto con la Juve, ma nessuno poteva immaginare che dopo nemmeno 20 giorni l’ex Fiorentina, Lecce e Chelsea si sarebbe accordato con gli acerrimi rivali.

Una mossa che ha scontentato molto la tifoseria bianconera e che potrebbe anche non essere l’unica, dato che ci sono altri giocatori della Juventus che potrebbero decidere di accasarsi in qualche club rivale. Nelle ultime ore ha preso corpo la voce che vorrebbe anche Leonardo Bonucci pronto a trasferirsi all’Inter e seguire quindi la strada tracciata da Cuadrado.

Il difensore di Viterbo è stato messo alla porta dalla Signora dopo 12 stagioni in bianconero. Già nel 2017 Bonucci decise di trasferirsi al Milan in seguito a una serie di incomprensioni con Allegri; non è da escludere che possa avvenire di nuovo, anche se stavolta con l’altra squadra di Milano.

Un altro bianconero va da una rivale di Serie A: trattativa avanzata

Ma non è tutto, perché stando alle ultimissime indiscrezioni che arrivano da Torino pare che anche un altro calciatore potrebbe presto lasciare la Juve e trasferirsi in una rivale di Serie A. Stiamo parlando di Weston McKennie, il centrocampista della Nazionale statunitense che è appena rientrato dal prestito al Leeds.

L’esperienza in Premier League per McKennie, conclusasi con la retrocessione in Championship dei ‘Whites’, è stata tutt’altro che soddisfacente per il giocatore. L’americano vuole quindi rilanciare la propria carriera e potrebbe farlo in un club di Serie A. L’Atalanta, infatti, ha chiesto informazioni alla Juventus su McKennie, dato che Gasperini gradirebbe molto un rinforzo di tale spessore per il suo centrocampo.

L’idea sarebbe sempre quella del prestito, la stessa strada che lo scorso gennaio ha portato McKennie al Leeds. Con i nerazzurri bergamaschi McKennie potrebbe ritrovare una maglia da titolare ed è per questo che la Juve e il giocatore valutano attentamente questa opportunità. McKennie, stando a quanto affermato da Cristiano Giuntoli in conferenza stampa, non rientra tra i giocatori che non fanno parte del progetto tecnico, pertanto l’intenzione della Juve e di Allegri è quella di mantenerlo in rosa. Tuttavia la pista che porta a Bergamo sembra poter diventare molto concreta.