Sky, addio inevitabile: abbonati increduli

Questa notizia ha letteralmente fatto infuriare gli abbonati a Sky: l’addio a questo punto è praticamente impossibile da evitare

I clienti di vecchia data di Sky hanno imparato molto prezzo ad affezionarsi a coloro che hanno reso grande questa emittente. Ma il tempo purtroppo passa per tutti, non solo per le piattaforme in sé. Anche per coloro che ci lavorano le cose non cambiano affatto: il ciclo professionale ha una durata ben precisa, e quando questo giunge al termine è opportuno chiudere appena possibile. Questo addio non farà piacere agli abbonati duraturi, ma purtroppo va così.

I giornalisti che hanno prestato servizio all’azienda nel corso degli anni sono stati numerosi. Alcuni hanno fatto le valigie, altri hanno terminato la loro prestigiosa carriera dove tutto ha avuto inizio. Poi ci sono i casi che risiedono nel bel mezzo delle cose, dove l’affetto è tale anche se il tempo trascorso non è poi così tanto. Di recente, un caso emblematico rispetto alla definizione appena citata ha fatto parecchio scalpore.

Tutti sono a conoscenza di Anna Billò, giornalista Sky che più di tutte probabilmente ha dato anima e corpo per la causa giornalistica. Le sue conduzioni nell’arco della sua carriera in redazione sono sempre state puntuali e precise, e tutta la clientela si è affezionata a lei per questa ragione. Dopo 19 anni di onorato servizio, ha preso così la decisione di cambiare aria e fare le valigie per migrare altrove. La Champions League senza il suo prezioso contributo di approfondimento e di presentazione non sarà più la stessa, ma purtroppo bisognerà farci l’abitudine.

Nel palinsesto lei non ci sarà più, ma le sue cronache continueranno comunque a rimanere nella mente altrui. Nel prossimo paragrafo leggeremo finalmente le dichiarazioni.

Anna Billò lascia Sky

Anna Billò ha lasciato Sky, queste le dichiarazioni della giornalista in merito all’accaduto:

“Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi 19 anni. La mia decisione di chiudere questo ciclo con Sky, è carica di emozione e di ricordi intensi. Buona vita a tutti“.

A questo punto rimane un dubbio. Proseguirà con la sua carriera oppure no? Guardando la sua vita privata risulta che sia la partner di Leonardo, ex ds di Milan e Paris. Chissà se ciò condizionerà la sua carriera oppure no, ma una cosa è certa: ai suoi colleghi mancherà tantissimo il suo apporto alla conduzione.