Triennale da 120 milioni: Lukaku-Juve, ora cambia tutto

Romelu Lukaku tra Juventus ed Arabia Saudita. Il gigante belga attende di conoscere il proprio destino con le opzioni economiche che iniziano a farsi decisamente interessanti

Si alza la temperatura intorno al nome di Romelu Lukaku, attaccante belga classe 1993 ancora a caccia di una nuova destinazione dopo aver vissuto l’ultima stagione in forza all’Inter in prestito. Le cose con i nerazzurri non si sono però chiuse al meglio dopo la sua seconda avventura a San Siro.

Lo scorso anno Big Rom, anche per cancellare un’annata terrificante al Chelsea, scelse fortemente il rientro nella Milano nerazzurra. Ora però le cose stanno in modo diverso, con il flirt nei confronti della Juventus che ha raffreddato ogni interessamento da parte dell’Inter, che ha deciso di uscire dalla corsa al centravanti. Ora Lukaku è quindi a caccia di squadra nella speranza di trovare una realtà funzionale sia dal punto di vista economico che di ambizioni.

Un suo eventuale arrivo alla Juventus, squadra rivale dell’Inter, continua ad essere legato anche al futuro di Dusan Vlahovic, attuale numero 9 di Allegri. Al netto delle strategie dei bianconeri e della volontà del calciatore va messa in conto anche la variabile impazzita delle proposte arabe, che in questa torrida estate ha già fatto saltare gli schemi più volte. La Saudi League sta attraendo sempre più campioni, con un trend lanciato una mancata di mesi fa da Cristiano Ronaldo e seguito a catena da tanti altri big.

Le offerte milionarie dalla terra saudita potrebbero cambiare le carte in tavola per Lukaku, che resta nel mirino della Juventus in Serie A.

Calciomercato Juventus, per Lukaku c’è l’ombra dell’Arabia Saudita: triennale da 120 milioni

Al netto dell’ipotesi Juventus che resta in piedi per il futuro di Lukaku è quindi l’Arabia Saudita il ‘pericolo’ più importante all’orizzonte. I soldi della Saudi League potrebbero fare gola.

In questa ottica si va a collocare un eventuale triennale da 120 milioni di euro complessivi. Alcuni rumors inglesi parlano di un maxi rilancio di questa gigantesca portata da parte dell’Al-Hilal, club saudita estremamente ambizioso e che ha già conquistato pedine di lusso come Koulibaly, Neves e Milinkovic-Savic.

Obiettivo convincere Lukaku a trasferirsi in Arabia Saudita con la forza economica che inevitabilmente nel resto d’Europa non potrebbe trovare. Dal canto suo Big Rom ha già un accordo con la Juventus e vuole aspettare i bianconeri, ma cifre del genere potrebbero fargli cambiare idea. Ogni porta resta aperta.