Visione di spalle rovente: Elisabetta Canalis, tacchi bollenti

Elisabetta Canalis è davvero pazzesca in tutte le sue foto social, ecco in che modo si è fatta vedere nel suo ultimo scatto

Qualcuno ricorda i suoi esordi, altri un po’ più giovani hanno iniziato ad amarla quando ormai lei era già famosissima ed amatissima dal pubblico. Elisabetta Canalis divenne velina per Striscia la Notizia davvero da giovanissima. Correva l’anno 1999 ed oggi c’è una certezza per i suoi fan: il fisico pazzesco non è mai cambiato. Infatti ancora oggi sono tutti innamorati di lei…

Senza contare tutti quelli che non amano particolarmente i social, sappiamo che il profilo Instagram della stupenda classe ’78 è seguito da 3,5 milioni di follower. Lei è sempre meravigliosa e in grado di mostrare scatti da paura, quindi ovvio che i suoi seguaci possano soltanto aumentare. Altro che 45 anni da compiere a settembre, un corpo mozzafiato così è davvero da applausi.

I più fortunati, oltre che gli esordi sul piccolo e sul grande schermo, ricordano anche i calendari sexy per cui posava Elisabetta agli inizi degli anni Duemila, quello di GQ e poi di Max davvero da perdere la testa. A proposito di chi ricorda il passato della splendida sassarese, anche il suo è uno dei nomi che piacevano tanto a chi scriveva per la cronaca rosa. La stupenda sarda è stata infatti fidanzata con due calciatori, Bobo Vieri e Reginaldo, nonché con il famosissimo attore di Hollywood, George Clooney.

Canalis sexy, che lato B!

Fino a pochi mesi fa però era felicemente sposata con Brian Perri, chirurgo italo-americano con cui ha avuto anche la sua unica figlia: Skyler Eva, nata nel 2015 a Los Angeles. Ma ripercorriamo anche un po’ della carriera di questa splendida showgirl, attrice, conduttrice e modella che ha anche recitato in Carabinieri, Love Bugs!, Medici miei, Fratelli Benvenuti, oltre ad aver partecipato da co-conduttrice a Controcampo, Le Iene e al Festival di Sanremo, per citarne alcuni.

Ma la meravigliosa sarda non fa dimenticare ai suoi ammiratori che c’è anche quel fisico da urlo per cui in tanti hanno scelto di seguirla sui social. Ricordiamo che le curve di Elisabetta, alta 170 centimetri, regalano la vista di un trittico di misure del genere: 86-61-89.

Non è certo nell’ultimo scatto – vedi in alto – che i seguaci della bellissima ex velina si perdono le sue curve da paura. Ecco Elisabetta con dei tacchi alti davvero pazzeschi che si gira di spalle con il suo pantalone bianco e molto aderente. Inutile dire che il lato B pazzesco della modella la fa da protagonista. Ancora uno scatto da batticuore, la Canalis è intramontabile.