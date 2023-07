Accordo totale: 60 milioni e addio Inter

L’attaccante piace all’Inter, ma prezzo e concorrenza sono ostacoli enormi. Ecco tutti i dettagli

Il mercato dell’Inter ha subito una svolta nelle ultime ore con l’arrivo dell’ex Juventus Juan Cuadrado che avrà fatto storcere il naso a molti tifosi, interisti e juventini, ma che Inzaghi ritiene ottimo per rafforzare la propria fascia.

Nel frattempo Andrè Onana è già partito alla volta di Manchester per unirsi allo United che per strappare l’ex Ajax ai nerazzurri ha speso la bellezza di circa 55 milioni, una cifra importante che Marotta e Ausilio ora dovranno usare con saggezza per sistemare sia il reparto portiere che quello in avanti.

A proposito di attacco, nelle ultime ore un centravanti di cui si parla già dalla fine del campionato sembra sempre più convinto di sbarcare in Premier League malgrado la giovane età. Piaceva anche alla società nerazzurra, ma il suo costo è sempre stato uno scoglio insormontabile.

Hojlund, il Manchester United accelera

È lui l’uomo di mercato, l’attaccante sicuramente che ha più prospettive di miglioramento. Malgrado la giovane età, Rasmus Hojlund si è preso in mano l’Atalanta diventando di fatto il nuovo gioiello della società bergamasca che chiaramente intende guadagnare quanto più possibile da una sua cessione. Non è una novità che il Manchester United sia interessato al ventenne danese che tanto ha fatto bene soprattutto nel girone di ritorno della scorsa stagione.

La Premier League è nel suo destino, ma prima di prendere il primo aereo direzione Manchester, il club inglese dovrà trovare la quadra con l’Atalanta che per il classe 2003 chiede la bellezza di 70 milioni di euro, considerati proporzionati con quanto visto nell’ultima stagione. Finora il club di Manchester sembra che abbia presentato una sola offerta di 53/55 milioni più bonus.

Red Devils avvisati dunque e in questo momento non sembrano disposti a spendere una siffatta cifra per un solo calciatore dopo averne spesi altri 60 per Onana. Si cercherà un compromesso con la società nerazzurra, dei colloqui ci saranno nelle prossime ore magari incentrati sul possibile inserimento di qualche contropartita. Questa dovrà essere apprezzata da Gasperini e non chiedere uno stipendio fin troppo elevato (si parla ad esempio dell’inserimento di Donny Van de Beek).

Intanto l’Atalanta sembra sia convinta di voler preparare un piano B nel caso in cui gli inglesi si convincano di terminare l’operazione. Gasperini avrebbe individuato in El Bilal Tourè la possibile alternativa al danese. Arrivato dallo Stade Reims un’estate fa, il giovane maliano ha siglato 7 reti in 22 partite e avrebbe un grande margine di miglioramento. Costo dell’operazione fissato sui 12 milioni ma la Dea cercherebbe di calmierare leggermente il prezzo trattando a oltranza con gli spagnoli.