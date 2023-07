Juve nei guai: ora è bufera Vlahovic

Juve nei guai in un mercato che sembra sempre presentare nuove problematiche per Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Cosa è accaduto?

Non è e non sarà una sessione estiva facile per la Juventus. Lo sanno bene Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, che del mercato bianconero sono rispettivamente la mente e il braccio operativo. La priorità data alle cessioni è un un input partito direttamente dalla proprietà. ed è in quella direzione che si orienta la finestra bianconera.

Giuntoli e Manna hanno le loro due belle liste: chi esce e chi entra. Ma senza uscite non potrà entrare nessuno. E quando si parla di cessioni, soprattutto di quelle pesanti, il nome di Dusan Vlahovic è il primo della lista. Nonostante una stagione negativa passata tra malumori ed infermeria, il centravanti serbo ha mantenuto intatta la sua capacità di attrazione. Diversi grandi club europei lo seguono e hanno preso informazioni.

La sua partenza, alle condizioni della Juventus, ovvero per una cifra di partenza non inferiore agli 80 milioni, garantirebbe alla società bianconera di dare fiato al bilancio e poter programmare qualche acquisto. Nella lista di nomi in uscita vi sono altri giocatori illustri. Come Leonardo Bonucci, 12 anni di Juventus, ex capitano, fuori dal progetto tecnico. Un giocatore non più importante, con un ingaggio troppo importante: 6,5 milioni di euro netti.

Juve nei guai, c’è chi non vuole andare via

Vendere è la priorità. Vendere alle somme desiderate non è mai facile, soprattutto quando gli eventuali acquirenti conoscono le tue difficoltà. E quando poi di fronte all’ipotesi cessione si incontra il rifiuto dei diretti interessati, il compito diventa quasi proibitivo.

È quanto sta riscontrando Cristiano Giuntoli in Dusan Vlahovic e Leonardo Bonucci. I due giocatori sono due priorità in uscita per la Juventus. Il centravanti serbo è il profilo dalla cui cessione la Juventus potrebbe incassare la somma più alta, 80-90 milioni di euro, mentre un eventuale addio del difensore alleggerirebbe non poco il monte-ingaggi della società bianconera. Entrambi, però, non sembrano voler lasciare la Juventus.

Il numero 9 bianconero, che ha segnato il primo gol della stagione nella partitella in famiglia, nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove appare una foto che lo ritrae sul campo di allenamento e in basso, in evidenza, tre cuori: bianco, nero e rosa, come il colore della maglietta indossata nella foto. Quasi un’esplicita richiesta di non farlo partire.

Chi, invece, ha detto chiaramente che non intende lasciare la Juventus è Bonucci. Lo storico centrale bianconero sembra abbia tutta la voglia di far cambiare idea a Massimiliano Allegri, Ipotesi alquanto improbabile dopo che la società gli ha comunicato di allenarsi a parte in attesa di una nuova collocazione. Casi diversi, ma il loro destino sembra il medesimo. Lontano dalla Juventus.