Kessie cambia volo all’ultimo, con la Juve in America

Kessiè rimane il primo obiettivo di mercato della Juventus: se ne parlerà in America. Ecco tutti i dettagli

Il prossimo 22 luglio la Juventus affronterà il Barcellona nella sua prima uscita americana. Massimiliano Allegri&Co. affronteranno in totale tre amichevoli nel nuovo continente, contro appunto Barcellona, Milan e Real Madrid.

Oltre a essere un ottimo modo per cominciare a fare sul serio, giocando contro club di caratura internazionale, per i dirigenti bianconeri sarà anche un motivo in più per accelerare le discussioni di mercato visto l’incrocio tra i diversi club. Ad esempio, Juve e Barcellona ne approfitteranno per parlare della situazione di Franck Kessie finito sulla lista dei preferiti di Allegri e che in Catalogna non ha più spazio come un anno fa, quando lasciò il Milan da campione d’Italia e scelse la Spagna per cominciare una nuova esperienza internazionale.

Per Xavi un calciatore come Kessie è fondamentale, ma l’ivoriano ha già espresso la volontà di tornare a giocare da titolare come ai tempi rossoneri.

Juventus, negli Stati Uniti si parlerà della situazione di Kessiè

Il centrocampista del Barcellona malgrado lo scarso minutaggio ha avuto il merito di giocare in maniera incisiva quando è stato chiamato in causa dando una mano a far vincere i suoi una Liga che mancava da un bel pezzo. Ma è chiaro che Kessiè avrebbe ancora voglia di tornare a guidare un centrocampo e per farlo dovrà per forza di cose lasciare il Barcellona vista la presenza di altri calciatori che gli preferisce Xavi, come i nuovi arrivati Oriol Romeu e Ilkay Gundogan.

Ecco dunque perché è nata la pista Juve: da una volontà di Kessiè di tornare a giocare titolare e la Juventus a tal proposito avrebbe un gran bisogno di un calciatore come lui. La società bianconera avrà un colloquio con la controparte spagnola a Santa Clara in occasione del match tra le due squadre.

Stando al quotidiano Sport, la Juve vorrebbe chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto, ma il Barça ha già fatto sapere che tratterà solo per l’uscita del centrocampista che viene valutato almeno 15 milioni di euro. Ma sempre il quotidiano spagnolo ha riferito che sull’ivoriano punta forte anche l’Atletico Madrid di Simeone che dovrà trovare un centrocampista a cui affidare il reparto.

Fondamentale sarà dunque il colloquio che Giuntoli e soci avranno in California: si cercherà di trovare un compromesso per chiudere la trattativa nel minor tempo possibile tenendo lontana la concorrenza.