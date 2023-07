L’ex Juve al Torino: il tradimento è ad un passo

Incredibile affare per il Torino: l’ex Juventus tradisce i bianconeri, ormai è a un passo dal trasferimento in granata.

Può sorridere Ivan Juric. Sul mercato sta per arrivare uno splendido regalo da parte del presidente Urbano Cairo. Può sembrare clamoroso, ma è pronto a dire ‘sì’ al progetto granata addirittura un ex Juventus. Un tradimento in grande stile per il giocatore, che potrebbe tornare a Torino ma sull’altra sponda della città, dimenticando i suoi trascorsi bianconeri per abbracciare il progetto di una squadra pronta a rilanciare le proprie ambizioni.

Non mancano le contestazioni, ormai consuetudine, al presidente Cairo da parte della tifoseria granata in questo periodo. La possibile cessione di Singo, già rimpiazzato da Bellanova, e quella sempre più chiacchierata di un giovane di straordinario avvenire come Matteo Ricci, che potrebbe essere rimpiazzato da Tameze, ex pupillo di Juric a Verona, stanno facendo storcere il naso a molti supporter.

Ma la società granata, dal canto suo, sembra avere le idee chiare, ed è sicura di poter uscire dal mercato rafforzata rispetto allo scorso anno, complice l’arrivo di un grande campione. Per alzare il tasso di qualità ed esperienza della rosa, infatti, Cairo sta per portare a Torino un top player per il livello della nostra Serie A, un ex Juventus che piaceva moltissimo anche all’Inter.

Juventus, che tradimento: l’ex bianconero va al Torino

Non c’è ancora l’ufficialità, ma stando a quanto riferito dal Corriere dello sport, gli indizi porterebbero tutti verso una chiusura imminente della trattativa tra il calciatore, oggi svincolato, e il Toro di Juric. Dopo 68 presenze in bianconero, condite da 6 gol e 5 assist, un ex pupillo di Max Allegri sta dunque per tornare a Torino, ma per vestire la gloriosa maglia granata.

È il Tucu, Roberto Pereyra, il giocatore che potrebbe infiammare il popolo torinista. Svincolatosi dall’Udinese dopo un’altra stagione di grande rendimento, chiusa con 5 gol e 8 assist in 34 presenze in Serie A, il tuttofare argentino sta pianificando il suo futuro. Vicinissimo, fino a pochi giorni fa, al trasferimento in Turchia, al Besiktas, per pura casualità un’altra squadra bianconera, nelle ultime ore il calciatore avrebbe deciso di mettere in stand by la trattativa per valutare una permanenza in Italia.

Sulle sue tracce ci sarebbe infatti proprio il Torino, che avrebbe riallacciato i contatti con il suo entourage per cercare di arrivare a una soluzione contrattuale in grado di soddisfare le esigenze sia della squadra che del calciatore. Per ora si continua a trattare, ma le sensazioni sono sempre più positive. E i tifosi possono iniziare a sognare. Perché il Tucu non sarà un fenomeno, ma ha dimostrato in tutti questi anni in Serie A di essere un giocatore in grado di fare davvero la differenza giocando da centrocampista centrale, trequartista e anche tornante sia a destra che a sinistra.