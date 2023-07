Berardi e la Juventus: la rivelazione di Lotito

In una recente intervista, Claudio Lotito ha parlato di alcuni retroscena relativi a Domenico Berardi, secondo molti obiettivo proprio della Lazio

In tempo di calciomercato ormai siamo abituati a vedere di tutto. Il mondo delle trattative è così complicato che anche le interviste possono diventare un mezzo per potare acqua al proprio mulino o mettere in difficoltà qualche concorrente. Anche la retorica dunque è diventata sempre più importante nel gestire certe situazioni. Claudio Lotito è forse tra i presidenti che conoscono meglio questo campo.

Il calciomercato della Lazio ultimamente è stato al centro di critiche e rumors,. I biancocelesti, nonostante il secondo posto in classifica, sono fermi al solo Castellanos per la campagna acquisti. Una lentezza che avrebbe indispettito anche il tecnico Maurizio Sarri, che sperava di avere qualche elemento in più su cui lavorare in ritiro.

Tra gli obiettivi della compagine biancoceleste ci sarebbe anche Domenico Berardi. Stella del Sassuolo, da tempo dato come partente, ma alla fine è sempre rimaso in neroverde. In una recente intervista il presidente della Lazio ha spostato quasi subito il focus dal presunto interesse per lui, andando a svelare dei retroscena che sono destinati a far decisamente rumore.

Lotito e la confessione inaspettata su Berardi

Lotito infatti ha ammesso di aver parlato con il Sassuolo, ma di non aver mai intavolato una trattativa. Questo a causa delle elevate richieste del Sassuolo, che non considera il suo campione in vendita. Poi, quasi come un fulmine a ciel sereno, la rivelazione: “Poi parliamo di un ragazzo che ha firmato un contratto con la Juventus e poi lo ha strappato”. Un retroscena forse svelato al presidente della Lazio proprio nell’ultima conversazione con gli emiliani.

Difficile comprendere il perchè di una rivelazione del genere proprio in questo momento,. L’intersvista mette infatti con tutta probabilità definitivamente la parola fine alle possibilità che Berardi vesta la maglia della Lazio. Forse Lotito spera così di far tirare indietro le altre compagini potenzialmente interessate al nativo di Cariati.

L’accostamento Juventus-Berardi è comunque di vecchia data. Il ragazzo è sbarcato al Sassuolo proprio da Torino. La Vecchia Signora lo aveva prelevato nell’estate 2013 dai neroverdi, per poi girarlo sempre in prestito in Emilia. Nel 2015 il riscatto da parte della compagine in cui è cresciuto per circa 10 milioni di euro. Ora il suo valore di mercato si è notevolmente alzato. Secondo molti questa finestra di mercato è l’ultima per fare il grande salto verso una grande visti i 28 anni, ma non è a questo punto da escludere che l’esterno offensivo diventi una bandiera del suo club.

Nessuno dei top club che lo hanno cercato infatti è riuscito ad avvicinare in questi anni le richieste del Sassuolo, nemmeno la Lazio. La Juventus nelle scorse sessioni ci ha provato, a questo punto sentendo Lotito anche con successo, restando però senza nulla in mano proprio sul rettilineo finale.