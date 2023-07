Inter, come cambiano i nerazzurri con i nuovi acquisti: gli schemi

La nuova Inter con i nuovi acquisti sta modificando la propria pelle. Ecco come cambiano i nerazzurri con le ultime novità e quali gli schemi proponibili da Simone Inzaghi nella stagione vicina allo start

In casa nerazzurra si studiano le mosse per arrivare pronti ad inizio stagione. Tra partenze illustri ed arrivi importanti, mancano ancora dei tasselli per completare la rosa a disposizione del tecnico. In tal senso i prossimi giorni saranno decisivi.

A far riflettere è la situazione relativa ai portieri. Partito per una cifra importante Onana, le sue riserve Handanovic e Cordaz hanno salutato. Rientrato alla base Di Gennaro, servono però un estremo difensore titolare ed un suo vice. I nomi più gettonati rimangono quelli di Trubin e Sommer.

Una questione non di poco conto se si considera il tipo di gioco adoperato da Inzaghi, dove anche il portiere partecipa molto attivamente alla manovra dal basso, in cui protagonisti sono i difensori. Salutato Skriniar, a Milano è arrivato il giovane centrale tedesco Bisseck, ma potrebbe esserci un ulteriore acquisto: ‘calde’ le pista che portano agli atalantini Demiral e Toloi.

Reparto ormai completato a centrocampo, dove il tecnico piacentino ha salutato Brozovic per avere al suo posto Davide Frattesi, attraverso questa mossa, l’Inter da una parte ringiovanisce il reparto, ma dall’altro verrà adoperato un cambio tattico non indifferente, in quanto l’ex Sassuolo verrà impiegato da mezzala, spostando così Calhanoglu in cabina di regia.

Nuova Inter: le decisioni di Simone Inzaghi

Sugli esterni si è puntato invece sull’esperienza di Cuadrado. Il colombiano si andrà a contendere il posto da titolare sulla destra con Dumfries, ma garantirà ai nerazzurri un giocatore in grado di saltare l’uomo, caratteristica mancata la scorsa stagione come si è potuto evincere dalle statistiche.

Da verificare come invece verrà completato il reparto offensivo, Marcus Thuram darà maggior vigore atletico in avanti, ma insieme a Lautaro manca ancora qualche altro innesto, visto l’addio di Dzeko ed il mancato riscatto di Lukaku per le note vicende, senza dimenticare un Correa non ancora convincente, Marotta ed Ausilio sono ancora a lavoro per trovare qualche punta di spessore alla squadra.

In vista della prossima stagione, Simone Inzaghi si troverà dunque una squadra in parte modificata nelle caratteristiche, potendo disporre di una rosa maggiormente dinamica. Il modulo non dovrebbe cambiare, si va verso la conferma del 3-5-2, ma resta da capire come verrà completata la rosa nei prossimi giorni. Il prossimo 19 agosto l’Inter esordirà nella prima di campionato, avversario al ‘Meazza’ il Monza di Raffaele Palladino.