L’Inter respinge tutto: non se ne parla

In casa Inter continuano a tenere banco le strategie riguardanti il calciomercato estivo: la decisione sulla stella è già stata presa

Non è un mistero che l’Inter si stia candidando come assoluta protagonista della sessione estiva di calciomercato. I movimenti, tanto in entrata quanto in uscita, sono stati numerosi e figli di una grande oculatezza. Via Handanovic, Onana, Skriniar, D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Dzeko e Lukaku.

Dentro Bisseck, il riscatto di Acerbi, gli arrivi di Cuadrado, Frattesi e Thuram. Ma adesso Marotta sta continuando a sondare il terreno per diverse possibili operazioni in entrata da portare a termine entro il 1 settembre, ultimo giorno a disposizione durante questa sessione. E nel frattempo, una delle questioni che negli ultimi giorni è stata affrontata riguarda quella che, a conti fatti, è probabilmente la stella più luminosa della squadra di Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez, sotto contratto fino al 2026, è reduce da una stagione strepitosa dal punto di vista realizzativo. 28 gol e 11 assist in 57 gare, tra campionato e coppe. E con l’addio di pilastri come Handanovic, Brozovic e Skriniar, il ‘Toro’ è destinato a prendersi senza troppi problemi la fascia da capitano.

Addio Lautaro Martinez: decisione irremovibile

Ma intanto nelle ultime ore si è parlato a lungo di una clamorosa e ricchissima offerta dall’Arabia Saudita. Circa 60 milioni di euro di ingaggio all’anno per le prossime quattro stagioni, per un totale monstre di 240. Cifre impareggiabili, con le quali il calcio saudita ha convinto grandi giocatori come Brozovic e soprattutto Milinkovic-Savic a lasciare la Serie A.

Riguardo la questione è intervenuto Stefano Agresti, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ai microfoni di ‘Radio Radio’. La prestigiosa firma ha rivelato come ci siano stati dei tentativi, da parte di due società della Saudi Pro League, di provare a convincere Lautaro Martinez a lasciare subito l’Inter. Le cifre, sopra elencate, sembrano però non aver convinto il calciatore. “So che l’Inter nemmeno si è avvicinata alla vicenda, Lautaro non ha dato l’idea di voler lasciare Milano”. Ecco dunque che la questione pare destinata, in tempi brevissimi, a sciogliersi come neve al sole.

Né l’Inter ha intenzione di ascoltare offerte per la sua punta di diamante, allo stesso modo il bomber campione del Mondo non pare minimamente intenziato a cambiare casacca nelle prossime settimane. In Arabia Saudita dovranno quindi farsene una ragione, almeno per il momento. Lautaro e l’Inter sono più uniti che mai, nella speranza di tornare subito a sollevare nuovi trofei e magari conquistare la tanto agognata seconda stella.