Scamacca-Juve, lo scambio che beffa Inter e Roma

La Juventus potrebbe affondare l’assalto decisivo per Gianluca Scamacca: spunta la clamorosa ipotesi di scambio per far gioire Allegri

Chiusa una stagione quasi disastrosa, per la Juventus di Massimiliano Allegri è tempo di aprire un nuovo capitolo. Da Torino sperano sia vincente, dopo la controversa conferma dell’allenatore livornese sulla panchina della ‘Vecchi Signora’. Ancora il ‘Conte Max’ a suonare la carica, forte di un ricco contratto firmato fino al 2025.

Ma intanto le primissime manovre di rinforzamento durante il calciomercato estivo stanno lentamente prendendo corpo. Ci sarà tempo fino alle prime ore di settembre per chiudere le operazioni pianificate. In questo momento, però, già alcuni giocatori di peso hanno salutato Torino. Juan Cuadrado che, a sorpresa, ha finito per scegliere l’acerrima rivale dopo l’addio a zero: l’Inter dell’ex Marotta. E pure Angel Di Maria, che ha dimostrato tutta la sua classe nonostante qualche incomprensione con Allegri, ha fatto le valigie per ritornare al Benfica.

A centrocampo le buone notizie le ha portate Adrien Rabiot, pupillo insostituire per l’allenatore toscano che alla fine ha deciso di rinnovare e rimanere a Torino. Al netto di Paredes che ha chiuso mestamente il suo anno in prestito alla Juventus, arriverà senz’altro almeno un nuovo centrocampista a rimpolpare la mediana.

Ha fatto la sua comparsa Timothy Weah, gioiello dal talento assicurato e che è stato scelto per la sua importante duttilità sulla fascia destra. Tra le priorità della Juventus, però, rimane viva la firma di un nuovo centravanti: attenzione a Gianluca Scamacca.

Inter e Roma al tappeto: così Scamacca sarà bianconero

Non è affatto scontato che Dusan Vlahovic alla fine resti a Torino. Il feeling tra Allegri e la punta serba è ai minimi storici e l’eventuale cessione dell’ex Fiorentina frutterebbe un tesoretto da circa 80 milioni di euro: occhio al PSG. Ma indipendentemente da Vlahovic, uno dei nomi che si è fatto spazio già nei mesi scorsi – come anche per Inter e Roma – resta quello di Gianluca Scamacca. Il suo primo e unico anno al West Ham è stato abbastanza deludente: a questo punto Giuntoli potrebbe approfittarne.

Il neo ds conosce bene Scamacca, lo stima molto. E attraverso degli intermediari potrebbe tentare di imbastire un’operazione di scambio inserendo Moise Kean nell’eventuale trattativa con gli ‘Hammers’. Uno scambio secco con il classe ‘2000 che in Premier League ha già vestito la maglia dell’Everton e al momento non rientra tra le prime scelte di Allegri.

Un tentativo, dunque, potrebbe essere fatto. E se la situazione dovesse lentamente concretizzarsi, a farne le spese sarebbero anche Inter e Roma che a caccia di un nuovo centravanti dovrebbero dire ufficialmente addio a Gianluca Scamacca. Il bomber romano, classe ’99, nell’ultimo anno ha segnato solo 8 reti in 27 presenze complessive tra campionato e coppe.