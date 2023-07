“20 gol sicuri”: scelto il nuovo bomber della Juve

La Juventus è negli Usa per la tournée di amichevoli estive. Pochi sussulti, finora, dal calciomercato con Allegri che continua ad attendere rinforzi

Un calciomercato decisamente anomalo, finora, per la Juventus. Dopo i riscatti di Milik e Kean, un solo colpo per i bianconeri con l’arrivo di Timothy Weah dal Lille. Situazione bloccata anche per quanto riguarda le uscite. Ceduto Arthur alla Fiorentina, si attendono novità su altri esuberi, in primi su Zakaria destinato al West Ham.

La cessione dello svizzero, insieme ad altri eventuali addii, potrebbe sbloccare il mercato in entrata. Giuntoli è al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Allegri i rinforzi necessari per una stagione, la prossima, nella quale la Juventus non potrebbe disputare nemmeno le coppe europee, qualora l’indiscrezione sulla possibile esclusione dalla Conference League venisse confermata.

A proposito di cessioni, proprio in attacco potrebbero esserci movimenti importanti. Tutt’altro che salda, infatti, la posizione di Dusan Vlahovic. Tanti i club interessati al serbo (PSG e Bayern Monaco su tutti) ma, finora, nessun passo concreto o decisivo per un’eventuale partenza, in seguito alla quale arriverà con certezza un altro grande attaccante in bianconero.

Juventus, il consiglio di Ravanelli: è lui l’attaccante da prendere

La Juventus resta vigile su Romelu Lukaku. Dopo la rottura delle trattative tra l’attaccante belga e l’Inter, l’ex nerazzurro è rimasto al Chelsea in attesa di una sistemazione. L’Al Hilal continua a spingere con offerte al rialzo ma Lukaku attende pere prendere una decisione.

Il motivo potrebbe essere proprio l’interesse della Juventus. Un’importante conferma, a riguardo, è arrivata dall’edizione del lunedì del Corriere dello Sport, stando alla quale, Lukaku avrebbe già deciso che il suo futuro sarà in bianconero con un contratto da 9 milioni di euro a stagione per tre anni.

Se Lukaku è il candidato numero uno per rinforzare l’attacco juventino, un grande ex attaccante bianconero suggerisce di prenderne un altro. Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha invitato la dirigenza della Juve a puntare su Jonathan David, attaccante canadese del Lille.

“E’ il nome giusto per chi cerca un grande goleador – si legge nelle dichiarazioni riprese da ilbianconero.com – E’ un attaccante moderno, intelligente tatticamente e decisivo negli ultimi metri. Ha caratteristiche che mancano al reparto offensivo della Juve. Ha velocità e dentro l’area è micidiale. Un vero bomber.”

David gioca nel Lilla, stesso club da cui il Napoli ha acquistato Osimhen, reduce da due ottime stagioni con Les Dogues. Ravanelli fa un paragone tra i due: “Non lo avvicinerai al nigeriano. David è meno forte e impattante fisicamente ma fa reparto da solo ed è un grande realizzatore.”

La Juventus ascolterà il consiglio di Ravanelli ? Di certo David è un profilo monitorato dai bianconeri come da altri top club. Per prenderlo però serve un investimento importante che, verosimilmente, al momento la Juve non può fare.