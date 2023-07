Calciomercato Inter, si sblocca il portiere: arriva dalla Serie A

Dopo giorni di stallo pare essersi una volta e per tutte sbloccato il tanto atteso arrivo del nuovo portiere dell’Inter in questo calciomercato. Nel corso di queste settimane, una volta confermata l’uscita di Onana, sono stati accostati ai nerazzurri tantissimi estremi difensori di un certo calibro, ma vista la necessità di andare ad investire anche in altri reparti, Marotta ed Ausilio alla fine hanno deciso di puntare sull’usato sicuro.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, la scelta dell’Inter sarebbe ricaduta su un portiere della Serie A, che comunque ogni stagione si dimostra essere uno dei migliori nel suo ruolo. Chiudere l’operazione in tempi brevi è la parola d’ordine che Marotta ha intenzione di utilizzare, così da poter finalmente mettere a disposizione di Simone Inzaghi un degno sostituto di Onana.

Calciomercato Inter: il nuovo portiere arriva dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che punta nei prossimi giorni a chiudere l’arrivo del tanto atteso nuovo portiere titolare della formazione di Simone Inzaghi. L’addio Onana è stato, per certi versi, inaspettato, ma a dirla tutta dell’uscita del camerunese si parlava già da diversi mesi, ma nonostante questo Marotta ed Ausilio si sono fatti trovare impreparati, forse a causa della vasta gamma di portieri sui quali poter scegliere.

Il ritardo in questa operazione sta anche nel fatto che i due dirigenti dell’Inter vogliono regalare a Simone Inzaghi un sostituto all’altezza di André Onana, sfida non semplicissima ma che comunque li sta motivando al punto da fare uno casting minuzioso di tutti i portieri a disposizione. Non a caso, a fronte di questo, nel corso degli ultimi giorni tantissimi giocatori sono stati accostati ai nerazzurri per quel ruolo, ma a quanto pare la scelta di Marotta ed Ausilio potrebbe alla fine ricaduta su un usato, più che sicuro, della Serie A, che per caratteristiche e costi rappresenterebbe essere la soluzione migliore per il Biscione.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, nella giornata di oggi l’Inter avrebbe fatto un sondaggio per Vanja Milinkovic Savic del Torino, dimostrando e confermando tutto il suo interesse nei confronti del portiere serbo.

Calciomercato, Inter su Milinkovic-Savic: la formula

Il nome nuovo per la porta dell’Inter è quello di Milinkovic-Savic del Torino. TMW ha infatti riportato il sondaggio fatto in giornata dai nerazzurri, che indicherebbero il serbo come alternativa ideale a tutta la sfilza di prime scelte di cui si è parlato in questi giorni.

Occhio però, che la trattativa con Cairo, non ancora iniziata, potrebbe essere decisamente in salita, dato che il numero uno del Torino non ha alcuna intenzione di lasciar partire Milinkovic Savic in questo calciomercato se non a titolo definitivo, formula che però l’Inter non avrebbe intenzione di prendere in considerazione.

Inter-Milinkovic: uno spiraglio di speranza con Cairo esiste

Cairo ha fissato le sue condizioni, cessione a titolo definitivo o nulla per Milinkovic Savic, formula che come detto non aiuterebbe l’Inter a raggiungere la tanto attesa fumata bianca. Stando alle ultime notizie, però, qualora il Torino aprisse ad un prestito con obbligo di riscatto le possibilità per il club nerazzurro di ingaggiare il portiere serbo aumenterebbero a dismisura. Sono dunque attesi nei prossimi giorni contatti fra le parti.