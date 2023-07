Kessié alla Juve, c’è un ostacolo improvviso

L’ex Milan è un obiettivo prioritario della Vecchia Signora. Qualcosa sta andando storto nella trattativa.

Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri hanno le idee chiare su come rendere nuovamente competitiva la Juventus. Giusto dare spazio ai giovani, ma sia il neo-direttore dell’area tecnica, sia il tecnico bianconero, sanno benissimo che in determinate zone del campo serve almeno un elemento che sia affidabile, granitico. In attacco la Vecchia Signora ha fatto una scelta precisa. Dopo aver riscattato Moise Kean a 28 milioni dall’Everton, operazione obbligata al verificarsi di determinate condizioni, riacquistato Arkadiusz Milik dal Marsiglia, il duo sabaudo ha puntato su un nome: Romelu Lukaku.

Per arrivare al belga però servirà cedere Dusan Vlahovic, con il PSG che al momento appare in netta frenata, In mediana Allegri, considerata la fragilità di Paul Pogba, l’addio senza rimpianti a Leandro Paredes, di fatto conta su due insostituibili: Manuel Locatelli ma soprattutto Adrien Rabiot.

Sfumato Sergej Milinkovic Savic, finito in Arabia Saudita all’Al-Hilal, Allegri ha indicato chiaramente l’obiettivo su cui puntare: Franck Kessié. L’ex Milan è legato al Barcellona fino al 2026, contratto da 6 milioni netti a stagione.

Juve spiazzata da Kessié: vuole restare al Barcellona

Kessié nell’estate 2022 ha gelato tutti i tifosi rossoneri. Dopo aver protetto la difesa del Milan, formando con Alessandro Tonali una barriera invalicabile per i rivali, ha detto no alla proposta di rinnovo arrivata da Paolo Maldini, 4,5 netti invece dei 2,2 percepiti, firmando un quadriennale da 6 milioni netti col Barcellona.

Da mesi l’ivoriano viene descritto come un giocatore insoddisfatto della sua prima annata in Catalogna – 28 gettoni in Liga per soli 973′; solo 157′ nei due scampoli di Champions – perché poco considerato dal tecnico Xavi. Spifferi che sembravano presagire una sua partenza.

Secondo Jordi Gil, intervenuto ai microfoni di TvPlay, le cose non starebbero esattamente così. “Il problema per la Juventus è convincere Kessie, che vuole restare al Barcellona a giocarsi le sue carte con Xavi”, ha rivelato il giornalista. La Juventus per i blaugarana ha messo sul piatto un’offerta che potrebbe essere accettata, ovvero prestito con obbligo vicino ai 20 milioni, ma l’ingaggio percepito in Spagna è di quelli pesanti.

Secondo il cronista spagnolo, a breve l’ex Atalanta potrebbe cambiare idea. Alla corte di Xavi è arrivato il Campione d’Europa Gundogan, quindi le panchine per Kessié potrebbero aumentare. “Quando vedrà nelle prime uscite che non è titolare e al centro del progetto, lui può provare a convincere Xavi, ma credo alla fine Kessie capirà che accettare l’offerta della Juventus è la cosa migliore per tutti”, ha aggiunto Gil.

L’esperto di mercato ha poi precisato come l’ipotesi di uno scambio con Chiesa non sarebbe fattibile considerato che i Campioni di Spagna hanno bisogno di cash. Inoltre, per chiudere il cerchio, va sottolinEato come la Juventus stessa abbia bisogno di cedere. Tre i nomi sul taccuino che Giuntoli spera di vedere lontano dalla Continassa: Vlahovic, Zakaria e Pogba.