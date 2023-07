Rilancio di 10 milioni: così la Juventus chiude il colpaccio

Il mercato della Juventus potrebbe finalmente accendersi grazie a un grande colpo apparecchiato dall’altra parte dell’Atlantico. Tutti i dettagli

La tournée negli Stati Uniti della Juventus avrebbe dovuto avere inizio con un ‘amichevole di prestigio contro il Barcellona. L’incontro è saltato a causa di un virus gastrointestinale che ha di fatto impedito a diversi giocatori blaugrana di scendere in campo.

Sarebbe stato l’esordio assoluto della formazione di Massimiliano Allegri. La prima partita di una stagione che dovrà rappresentare per la Juventus l’occasione per mettere definitivamente da parte tutte le difficoltà, interne ed esterne, che hanno condizionato negativamente l’annata passata. La nuova dirigenza bianconera è pronta ad allestire la nuova Juventus.

Juventus e Barcellona, però, nonostante l’amichevole sia saltata, non si sono perse d’occhio. Le due dirigenze sono rimaste strettamente in contatto. Il motivo? Frank Kessié, dal momento che il 26enne centrocampista ivoriano del Barcellona, ex Milan, rappresenta l’obiettivo numero uno che Cristiano Giuntoli vuole regalare a Massimiliano Allegri per il suo centrocampo.

Il nuovo direttore tecnico della Juventus è volato negli Stati Uniti anche per tentare di portare a termine tale operazione. Una trattativa non facile, ma Giuntoli non ha intenzione di mollare la presa.

Rilancio di 10 milioni ed è fatta

Nel luglio del 2022 Frank Kessié è passato dal Milan al Barcellona. Con la maglia blaugrana l’ex rossonera ha conquistato la Supercoppa spagnola e si è laureato Campione di Spagna.

Il club blaugrana ha però deciso di metterlo in vendita. Massimiliano Allegri è da sempre un convinto ammiratore del centrocampista ivoriano e lo ha messo al primo posto nella sua personale lista di centrocampo dopo la beffa araba per Milinkovic-Savic. Il Barcellona ha intenzione di cedere il suo giocatore a titolo definitivo, mentre la Juventus preferirebbe una formula che prevedesse un prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona, però, insiste per una cessione immediata, a titolo definitivo.

E pur di chiudere questa importante trattativa e consegnare al suo allenatore il profilo a lui più congeniale, Cristiano Giuntoli, ha presentato la sua offerta, pari a 15 milioni di euro, per Kessié. La società catalana ha risposto alla Juventus che è necessario un altro piccolo sforzo, pari a 10 milioni di euro, poiché a 25 milioni l’affare si può chiudere. 25 milioni di euro cash non rappresentano certo la soluzione migliore, per la Juventus, per mettere la parola fine all’affare Kessié. Ecco allora che Giuntoli proverà a rilanciare l’ipotesi più gradita alla società bianconera: prestito oneroso con diritto di riscatto.

Per Cristiano Giuntoli, e Massimiliano Allegri, l’amichevole tra Juventus e Barcellona può anche saltare, l’affare Frank Kessié assolutamente no.