Addio lampo in casa Juve, fa le valigie e firma con un’altra Big

Una partenza immediata per la Juve, ci sono i conti economici da sistemare e qualche big da vendere anche alla svelta.

La dirigenza bianconera ha fretta, deve vendere per sistemare il bilancio ed è arrivata un’offerta che porterà via un protagonista discusso, che saluterà così il calcio italiano.

Manca meno di un mese all’inizio del campionato e molte sono le cose da sistemare in casa Juventus. La squadra al momento è in America, mentre in Italia sono rimasti i dirigenti che cercano di dare una buona aggiustata ai conti, in grande sofferenza negli ultimi periodi.

Vendere è necessario, lo sanno bene i tifosi, il calciomercato regalerà altre cessioni per i bianconeri. Un’offerta sta arrivando a Torino, c’è la grande possibilità di lasciare partire uno dei calciatori più discussi delle ultime settimane e non solo.

Juve, arriva la cessione di un big

Il mirino dei bianconeri arriva sempre per quanto riguarda i top player, c’è il grande rischio per i tifosi di non vederli più allo stadium. Tutto dipenderà da cosa faranno i club europei, se accontenteranno le maxi richieste bianconere potrebbe allora esserci un colpo di scena sul mercato.

Nel frattempo, però, matura la consapevolezza di cedere anche chi è fuori dal progetto per fare cassa, sono soldi che faranno molto comodo per il futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, il Monaco vuole Dennis Zakaria.

Il centrocampista svizzero è fuori dal progetto, era arrivato per pochi milioni di euro dal ‘Gladbach nel gennaio del 2022 e aveva anche ben impressionato nei suoi primi giorni, con tanto di gol all’esordio. Poi, però, si è rivelato per tutti i suoi limiti, così la dirigenza ha preferito prima darlo in prestito al Chelsea (con un riscatto improponibile sui trenta milioni) e ora deve cercare di piazzarlo quasi a tutti i costi.

Rispetto ai tempi dei blues, la Juve punta almeno a guadagnare la metà, ovvero 15 milioni per Zakaria. Una cifra comunque importante per un calciatore su cui si potrà fare una buona plusvalenza e ormai fuori dal progetto.

Per Allegri non serve in rosa, il Monaco invece la pensa in maniera diversa e vorrebbe farne un perno a centrocampo. Lo svizzero cerca una squadra dove esprimersi al meglio, anche in considerazione dell’Europeo del 2024, un appuntamento a cui vorrà arrivare sicuramente in forma per l’appuntamento previsto in Germania.