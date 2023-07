Calciomercato, bomba Dybala: sta firmando, accordo raggiunto

La questione relativa al futuro di Paulo Dybala torna ad essere un rebus in questo calciomercato ad un anno di distanza dall’ultima volta, quando la Joya si prese la scena scegliendo la Roma a discapito di club come l’Inter ad esempio.

In giallorosso l’argentino ha fatto benissimo, diventando inevitabilmente l’idolo della propria tifoseria, ma le voci inerenti a quello che potrebbe esserne del suo futuro stanno e non poco destabilizzando l’ambiente. La clausola presente nel suo contratto con la Roma fa sì che Dybala sia appetibile praticamente a tutti, ma nonostante queste la Joya non ha dubbi su quale sarà la sua squadra a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle ultime ore l’argentino avrebbe raggiunto l’accordo col club con il quale, nei prossimi giorni, firmerà anche il suo nuovo contratto.

Calciomercato, Dybala sta firmando: accordo totale

Importanti e praticamente inattese novità arrivano in merito al futuro di Paulo Dybala in questo calciomercato, che pare essere stato una volta e per tutto definito dopo settimane di indiscrezioni ed ipotesi.

Come da accordi stipulati con la Roma giusto un anno fa, la Joya all’interno del suo contratto ha una clausola, fonte di ansia e preoccupazione dalle parti di Trigoria, che gli permetterebbe di lasciare la capitale ad una cifra irrisoria rispetto al suo reale valore di mercato Questo ha inevitabilmente reso l’argentino appetibile ai migliori club d’Europa e del mondo che, anche se con discreta cautela, nel corso delle scorse settimane hanno contattato l’entourage di Dybala per valutare la possibilità di un trasferimento dell’argentino in questo calciomercato. Ad ogni proposta, però, la risposta della Joya è sempre stata negativa, anche perché da tempo oramai il giocatore aveva svelato quale fosse la sua volontà, la stessa che, a quanto pare, nelle prossime settimane potrebbe essere esaudita.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, Paulo Dybala continuerà a giocare con la maglia della Roma anche nella prossima stagione e negli anni a seguire. La Joya, infatti, avrebbe raggiunto nelle scorse ore un importante accordo con il club giallorosso per il suo rinnovo di contratto.

Roma, accordo con Dybala sul rinnovo: i dettagli

Molto probabilmente il colpo più importante dell’estate di calciomercato della Roma sarà proprio il rinnovo di Paulo Dybala. La Joya, a quanto pare, avrebbe accolto l’invito di un mese fa di Francesco Totti, legandosi ai colori giallorossi per ancora tanto tempo.

Stando a TMW, infatti, Dybala firmerà con la Roma un nuovo contratto sino al 30 giugno 2026, con opzione per la stagione successiva, con un importante adeguamento di contratto e la ritrattazione della cifra della clausola rescissoria, che verrà inserita anche in questo caso.

Roma: ecco quando firmerà Dybala

Ora i tifosi della Roma non aspettano altro che Dybala firmi il proprio rinnovo con i giallorossi, così da scacciare ogni fantasma su una sua possibile uscita. Ad oggi niente ancora di ufficiale è trapelato dalle parti di Trigoria, ma l’impressione è che la Joya possa firmare con la Lupa nella prima settimana di agosto, una volta scaduta la sua clausola rescissoria.