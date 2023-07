Calciomercato Inter, è fatta per il nuovo portiere: trattativa sbloccata

Si è finalmente sbloccata la trattativa per l’arrivo del nuovo portiere all’Inter in questo calciomercato. Il club nerazzurro in queste settimane ha fatto tanto affinché il giocatore potesse sbarcare a Milano e, finalmente, dopo tanti tentativi, l’impressione è che questa telenovela sia finalmente giunta al termine per il bene di Simone Inzaghi, che ora potrà finalmente iniziare a lavorare seriamente.

L’insistenza di Marotta ed Ausilio, mista alla volontà dello stesso portiere di cambiare area dopo una seconda parte di stagione complicata, è risultata essere decisiva affinché questa operazione potesse andare in porto.

I prossimi giorni portano essere quelli decisivi per l’approdo del giocatore in città, anche perché, stando alle ultime notizie, sembrerebbe essere davvero una questione di pochissimi dettagli. A questo punto, a fronte di tutte le notizie giunte in giornata, potremmo dire che è praticamente fatta per il nuovo portiere.

Calciomercato Inter, si sblocca la trattativa: ecco il nuovo portiere

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo le ultime settimane di stallo dedicate alle uscite di Brozovic ed Onana, sarebbe ora pronta a mettere a segno un paio di colpi importanti per andare a completare e rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

La priorità assoluta in casa Inter, al momento, è però quella relativa al portiere, ruolo tutt’altro che da sottovalutare. L’uscita di Onana ha difatti costretto il club nerazzurro ad andare alla ricerca di un nuovo estremo difensore che potesse essere all’altezza del camerunese. Da qualche settimana a questa parte si sono fatti tantissimi nomi per la porta del club meneghino, ma a fronte di una stagione importante come quella che l’Inter sta andando a vivere, la scelta più giusta è quella di andare a puntare su un usato sicuro. Ed è proprio questo quello che ha intenzione di fare Marotta, dato che il primo nome della lista del club nerazzurro è quello di Yann Sommer del Bayern Monaco.

L’Inter ed i bavaresi sono in trattativa per il portiere svizzero da quasi più di un mese, ma finalmente questa pare essersi una volta e per tutte bloccata. Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, qualora il Bayern Monaco riuscisse a chiudere per l’arrivo di David Raya in questo calciomercato, l’uscita di Sommer verso l’Inter potrebbe essere facilitata.

Inter-Bayern, si sblocca tutto: Raya per Sommer, le ultime

L’Inter ha bisogno, ed anche con una certa urgenza, di un nuovo portiere, e la scelta della dirigenza nerazzurra sarebbe ricaduta su Yann Sommer del Bayern Monaco. Le trattative col club bavarese per il portiere svizzero stanno andando avanti da quasi un mese, e proprio nel momento in cui sembravano potessero tramontare, c’è stata la svolta che potrebbero addirittura sbloccare.

Stando alle ultime notizie, infatti, Thomas Tuchel potrebbe lasciar partire Sommer in direzione Inter qualora al Bayern Monaco arrivare un portiere all’altezza dello svizzero, che risponde al nome di David Raya del Brentford. Marotta ed Ausilio sperano, dunque, che presto l’estremo difensore spagnolo possa arrivare in Baviera, ma bisogna pazientare ancora un pò, dato che il club di Premier League valuta Raya ben 40 milioni di sterline, cifre che il Bayern Monaco sarebbe disposto a trattare.

Calciomercato Inter, Sommer la prima scelta: le alternative

Come detto da tempo Yann Sommer è la prima scelta dell’Inter per la porta in questo calciomercato, ma qualora lo svizzero dovesse saltare i nerazzurri avrebbero pronta una lista di alternative sulle quali puntare. Fra i nomi presenti su questa figurano quello di Trubin, Audero, Milinkovic Savic ed il Dibu Martinez, tutti profili da Inter e che potrebbero prendere quota nel momento in cui la questione Sommer non dovesse sbloccarsi neanche al termine della prossima settimana.