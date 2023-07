Lukaku, interviene il DS: parole di fuoco

Uno degli uomini mercato più esperti ha attaccato pesantemente l’atteggiamento tenuto dall’ex centravanti dell’Inter

Romelu Lukaku è di fatto l’argomento centrale del calciomercato italiano. Se la vicenda di Kylian Mbappé sta facendo impazzire la comunicazione del calcio mondiale, leggi offerta dall’Al Hilal da 300 milioni al PSG e il biennale da ben 400 milioni al giocatore, quanto accaduto in merito al futuro del belga occupa le prime pagine di tutta i media nostrani.

BigRom aveva dichiarato amore eterno all’Inter, tanto che nell’estate 2022 aveva convinto il Chelsea – che un’estate prima aveva versato ai nerazzurri 115 milioni per il suo cartellino – a cederlo nuovamente in prestito ala squadra allenata da Simone Inzaghi.

Esaurita la stagione corrente con la sconfitta nella finale di Champions con il Manchester City, Marotta e Ausilio erano tornati alla carica per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Con la spinta del tecnico e l’assenso preventivo del totem di Antwerpen, l’ad Marotta e il ds Ausilio avevano trovato l’intesa con u Blues: 35 milioni per il cartellino. E tutti vissero felici e contenti, almeno così sembrava.

Così non è stato perché, proprio ad un passo dal traguardo, la punta e il suo agente, l’avvocato Sebastien Ledure, sono diventati irreperibili. Il motivo? Un’offerta della Juve che ha convinto il belga al tradimento. Su questo atteggiamento si è espresso uno dei signori del mercato italiano.

Sabatini attacca Lukaku: “Ondivago: comportamento vergognoso”

Uno degli ultimi ad esprimersi sulla vicenda Lukaku è stato Walter Sabatini. A 68 anni, ultimo incarico la salvezza miracolosa della Salernitana nel 2021-2022, il dirigente umbro, con un breve passaggio all’Inter dal maggio 2017 al marzo 2018, non è stato affatto tenero con l’attaccante. Parole che un po’ in realtà sorprendono, considerato come lo stesso Sabatini un po’ venga considerato un ds che spesso non si sia fatto molti scrupoli, legittimamente, per chiudere un’operazione.

“Lukaku è stato veramente molto molto ondivago. Ci sono agenti che inducono i giocatori a comportamenti mercenari e di cattivo gusto”, ha detto l’ex ds di Roma e Lazio ai microfoni di TmwRadio. “È colpa comunque dei calciatori, che seppur mal consigliati, potrebbero prendere scelte diverse. Il comportamento di Lukaku è stato vergognoso”, ha aggiunto.

Sabatini ha poi detto la sua sulla potenza di fuco che arriva dall’Arabia Saudita, soprattutto con le quattro squadre emanazione del fondo PIF, in grado di fare sempre il bello e il cattivo tempo. “La scelta fatta dal calcio arabo è una loro scelta. Non basta portare 6 calciatori in Arabia per alzare il livello. Dovresti importare cultura e conoscenza e poi crescere, servirà tempo”, ha sottolineato Sabatini.

L’uomo mercato che ha portato Rudi Garcia alla Roma, si è sbilanciato sul prossimo campionato, ritenendo il Napoli ancora il favorito. “Parte con 20 punti di vantaggio. L’allenatore che hanno preso sa gestire bene le situazioni complesse”, ha sentenziato.