Più di 50 milioni: De Paul ancora in Serie A

Rodrigo De Paul potrebbe tornare subito in Italia, l’Atletico Madrid è pronto a incassare una maxi offerta da 50 milioni di euro.

La mezzala argentina è uno dei nomi caldi che nel calciomercato si ripropone sempre con grande fiducia, i top club seguono con attenzione le vicende di un centrocampista che vuole tornare in Italia.

Arrivati quasi al giro di boa del calciomercato, ci sono calciatori pronti per il ritorno in Serie A e stanno facendo un po’ di tutto per esaudire questo desiderio. Il torneo italiano è sempre pronto a riaccogliere quei talenti che ha lanciato, ora in crisi con i loro club di appartenenza.

Rodrigo De Paul è fra questi, con l’Atletico il rapporto è stato tra alti e bassi, considerando come erano state tante le attese nei riguardi dell’ex Udinese. L’argentino non ha mai convinto pienamente il suo connazionale Diego Simeone, per la giusta offerta sarà presto in Italia.

De Paul in Serie A, dove giocherà

Il centrocampista ha pronte le valigie, la destinazione italiana lo stuzzica parecchio, potendo essere protagonista in un top club. Il titolo mondiale vinto con la sua Nazionale lo ha fortificato nell’animo, sa benissimo come potrà esser ancora decisivo nel nostro campionato, un po’ come ai tempi dell’Udinese quando reggeva da solo un intero reparto. Come riporta Todo Fichajes, c’è una squadra italiana che non molla presa: la Roma su De Paul, l’argentino è il nome più caldo lì in mezzo.

Il club giallorosso intanto ha preso informazioni su Alvaro Morata e ha approfondito il discorso sull’argentino, seguito sempre con grande attenzione. Per lo spagnolo il problema è l’ingaggio (guadagna otto milioni l’anno, solo per la Juve lo abbasserebbe), mentre per De Paul la questione principale sta nel prezzo: l’Atletico vorrebbe 50 milioni di euro. Cifra improponibile, considerando come l’argentino non abbia stupito in Liga, difficilmente i colchoneros incasseranno questo denaro sul mercato.

La soluzione Roma potrebbe essere l’ideale, i giallorossi non investirebbero questa cifra ma potrebbero comunque avvicinarsi a un prezzo importante. L’Atletico darà priorità a chi avrà un assegno da 50 milioni, ma molto probabilmente dovrà ritrattare i termini nei prossimi giorni. Così, ecco che i giallorossi possono inserirsi con grande attenzione: De Paul in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni nel 2024. Una cifra comunque importante, Mourinho avrà il compito di rivitalizzare un calciatore dai grandi mezzi.