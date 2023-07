Tris di talenti, scatto Giuntoli: giocatori bloccati

La Juventus continua a programmare la propria rinascita. Dopo la tribolata stagione che ha portato alle dimissioni della vecchia dirigenza e alla penalizzazione in classifica, il nuovo corso Juve vuole prendere forma.

Uno degli ‘acquisti’ più importanti della sessione bianconera è stato l’arrivo di uno dei fautori del grande Napoli di Spalletti. È stato, infatti, ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora: Cristiano Giuntoli.

L’ex ds di Napoli e Carpi è stato fortemente voluto dalla proprietà e sarà chiamato a ricostruire una base vincente come quella messa in piedi da Giuseppe Marotta nell’ultima decade. Giuntoli ha già iniziato il lavoro di valutazione e scouting e avrebbe individuato tre profili che farebbero al caso della Juventus. I tre calciatori, però, sono molto apprezzati anche dalla concorrenza e, per questo, il ds proverà lo scatto per bloccarli quanto prima.

Giuntoli è già al lavoro: la Juve prova a ‘bloccare’ tre calciatori

La sessione di mercato della Juventus procede a singhiozzo. Le operazioni più importanti concluse dalla Vecchia Signora, fino ad ora, hanno riguardato maggiormente le uscite. Hanno, infatti, salutato la Juve calciatori come Di Maria, Cuadrado e Arthur.

In entrata, invece, l’unico volto nuovo attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri è Timothy Weah, prelevato dal Lille per circa 12 milioni di euro. In attesa di cedere altri calciatori per far cassa, Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su tre talenti del campionato italiano. Il primo è Tommaso Baldanzi, fantasista classe 2003 cresciuto nelle giovanili dell’Empoli.

Baldanzi è stato promosso in prima squadra da mister Zanetti nel corso dell’ultima stagione. Al suo primo anno in Serie A ha messo a referto 26 presenze, 4 gol e tante giocate, buon bottino considerando la giovane età del ragazzo. Baldanzi, però, non è l’unico giovane calciatore italiano finito nel mirino di Giuntoli. L’ex direttore sportivo del Napoli, infatti, starebbe monitorando la situazione di due calciatori made in Atalanta. Si tratta di Marco Carnesecchi e Nicolò Cambiaghi.

Entrambi i calciatori sono nati nel 2000 e provengono dalla primavera della Dea. Nell’ultima stagione Carnesecchi ha difeso i pali della Cremonese e, nonostante la retrocessione dei grigiorossi, le sue prestazioni non sono passate inosservate. Anche Cambiaghi ha disputato l’ultima stagione lontano dal Gewiss Stadium vestendo la maglia dell’Empoli insieme a Baldanzi. Nelle idee di Giuntoli questo trio potrebbe rappresentare il futuro dell’Italia e della Juve e per questo, a partire da questa stagione, proverà a convincere le società a cederli per porre le basi di un futuro luminoso a tinte bianconere.