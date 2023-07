Zaira, Ibiza ai suoi piedi: mini vestito e tacchi vertiginosi

Zaira Nara fa esplodere di gioia i suoi seimila fan. Da Ibiza eccola con tacchi vertiginosi e un abitino succinto: sale la febbre sui social.

Non ha mai rinunciato a mettersi in mostra. In una sorta di “lotta serrata”, a distanza, tutta in famiglia, tra bellissime dello spettacolo, alla ricerca costante dello spazio sui siti web di gossip e delle copertine delle riviste patinate: parliamo di Zaira Nara. Anche ora che sua sorella Wanda, gioco forza, vive un momento personale delicatissimo, alle prese con una presunta malattia come la leucemia, l’altra bella di casa si prende il suo spazio sui social, vogliosa di stupire i fan.

Attenzione, qui ci sono numeri da capogiro: i followers impazzano. Quasi sei milioni di fan, non so se ci rendiamo conto! Zaira Nara è una macchina da soldi nel mondo del web, non c’è dubbio. Cifre di questo genere ti incoronano come una webstar di prima grandezza.

Guardatela bene mentre giganteggia da Ibiza, meta turistica per follie notturne anche scenario naturalistico di non poco conto. Zaira vi sembra minimamente preoccupata per la salute della sorella Wanda? E’ corsa al suo capezzale? A quanto pare no, nel suo caso più che mai “show must go on”.

E mentre Maurito Icardi potrebbe subito lasciare il Galatasaray per cercare squadra in patria e stare vicino alla consorte, Zaira si gode il sole della Spagna ed è più caliente che mai. Ma come sono i rapporti con Wanda? Le due hanno sempre smentito di odiarsi e di essere in conflitto. Sarà vero?

Zaira Nara, tacchi a spillo e gambe da urlo: la Spagna ai suoi piedi

Intanto Zaira, che sta diventando popolarissima anche in Europa, ed è già da tempo una diva di prima grandezza nella sua Argentina. È nata nell’agosto del 1988, ha un passato da modella e sfilato per anni sulle passerelle sudamericane. Poi la tv ha scoperto di non poter fare a meno di lei.

Conduzioni, presenza da protagonista, in particolare “Bailando 2010″, l’equivalente argentino di “Ballando con le stelle”, dove si è classificata nona. Sempre nel 2010 si è classificata, secondo la rivista FHM, come la quarantasettesima donna più sexy del mondo.

La passione per i calciatori è un vizio di famiglia? A quanto pare sì, vista la sua lunga storia con l’ex campione Diego Forlan. I bene informati dicono che nel 2015 ha iniziato una relazione con Jakob Von Plessen, facoltoso imprenditore austriaco. Ma intanto l’avete vista bene?

Corpo slanciato, sempre elegantissima, lato A da urlo, vita sottilissima, classe ed eleganza non da poco. La classifica “femme fatale”. Zaira Nara è uno spettacolo della natura. Una bomba sexy che incanta la rete, con Ibiza letteralmente ai suoi piedi. Abito argentato aderente, capelli al vento, gambe che sembrano infinite per quanto sono lunghe, labbra carnose baciate dal sole: Zaira è l’estate più bella!