Blitz Finanza in sede: rischia il Presidente

Blitz della Guardia di Finanza nella sede di un club in queste ore. Il presidente rischia grosso. Andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta.

A poche settimane dall’inizio del campionato una notizia che potrebbe cambiare molto le sorti di un club. Naturalmente al momento si tratta di una questione destinata nel giro di poco tempo ad avere delle novità, ma i tifosi della squadra iniziano a tremare e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

In queste ore, infatti, la Guardia di Finanza si è recata nella sede di un club per effettuare alcune perquisizioni. Al momento non si hanno altre notizie, ma un presidente rischia sicuramente grosso. Ecco i dettagli.

Guardia di Finanza in sede, cosa sta succedendo

E’ una giornata di tensione per quanto riguarda un club. La Guardia di Finanza in queste ore si è recata in sede per effettuare alcune perquisizioni e prendere documenti. Non si hanno, almeno per il momento, ulteriori notizie, ma si tratta di una notizia che potrebbe cambiare (e non poco) le sorti della squadra considerando che stiamo parlando di una vicenda destinata nel giro di davvero qualche giorno di avere molte novità e non ci resta che aspettare i prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da genovaquotidiana.com, la Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione nella sede della Sampdoria e nel mirino sono finite alcune operazioni effettuate con la Juventus tra il 2019 e il 2020. Non si hanno altre informazioni, ma il rischio è quello di penalizzazioni visto che stiamo parlando di accuse pesanti come emissioni di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta.

Ad oggi siamo ancora all’inizio dell’inchiesta e quindi non si possono escludere altre vicende. Ma la Sampdoria inizia a tremare e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto chiaro su questa inchiesta.

Ultime Sampdoria: Ferrero indagato

Blitz della Guardia di Finanza in casa della Sampdoria e iscrizione sul registro degli indagati di Ferrero. E’ questa l’altra grande novità di una inchiesta che è destinata a regalare diverse novità nel giro di poco tempo. Ora il rischio è quello di dover fare i conti con una penalizzazione, ma si tratta di una vicenda che è ancora agli inizi e per questo motivo non si esclude nulla. Vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le decisioni del club.