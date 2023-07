Marotta lo fa di nuovo: un altro bianconero dopo Cuadrado

L’Inter è pronta a sognare un altro grande colpo in stile Cuadrado: Marotta torna a pungere la Juve, affare clamoroso

Un’estate dai grandi cambiamenti quella che sta vivendo l’Inter di Simone Inzaghi. Il focus generale resta, però, sempre e solo uno: migliorare la grande stagione chiusa poco più di un mese fa.

La finale di Champions League contro il Manchester City ha dimostrato come le ambizioni per il gruppo allenato da Simone Inzaghi, confermatissimo dalla proprietà, fossero fondate. Ed è da lì che si ripartirà: da una rosa forte che, tra qualche settimana, dovrà essere definibile ancor più completa e competitiva. L’obiettivo è tornare a competere per lo Scudetto e, chissà, far felici i tifosi con un altro trofeo europeo. Nel frattempo a monopolizzare l’attenzione è proprio il calciomercato estivo che ha già regalato alcune gustose soddisfazioni alla ‘Beneamata’. Da Marcus Thuram, destinato a trascinare l’attacco nerazzurro spalla a spalla con capitan Lautaro Martinez, fino a Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck.

Ma c’è un altro affare che ha fatto discutere e fatto storcere il naso a gran parte della curva nerazzurra: quello di Juan Cuadrado. Dopo aver deciso di non rinnovare con la Juventus per tentare da svincolato la fortuna altrove, il laterale colombiano ha finito per scegliere l’Inter. Beppe Marotta, che già lo portò in bianconero, ha voluto puntare su di lui nonostante i 35 anni. Un calciatore di enorme duttilità ed esperienza che farà sicuramente comodo a Simone Inzaghi: al di là di quello che è stato il suo passato a fortissime tinte bianconere.

Cuadrado è solo l’inizio: Juventus furiosa con Marotta

La storia legata all’ingaggio di Juan Cuadrado, però, nelle prossime settimane potrebbe clamorosamente ripetersi in casa Inter. Perchè proprio Marotta sembrerebbe tutt’altro che restìo ad approfittare di una situazione spinosa che, in casa Juve, potrebbe portare all’ennesimo grande colpo per la rivale nerazzurra.

Si parla di Alex Sandro, terzino sinistro classe 1991 che non ha vissuto un’annata troppo semplice in maglia bianconera. Il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ è stato prolungato per un anno, fino al 30 giugno 2024, grazie ad un’opzione scattata nell’accordo siglato dal brasiliano. L’ex Porto, però, non è più una priorità per la Juventus. Al punto che si è vociferato di una clamorosa possibilità di rescissione nelle scorse settimane. Gli agenti del terzino potrebbero offrire il 32enne di Catanduva proprio a Marotta: l’Inter ci penserebbe seriamente ma solo a due condizioni.

La prima è che il giocatore finisca realmente per rescindere il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ firmando, come Cuadrado, da svincolato. La seconda è che Robin Gosens, molto ricercato in Bundesliga, faccia effettivamente le valigie lasciando spazio al talento verdeoro. Per l’Inter sarebbe un’occasione davvero ghiotta anche se al momento la dirigenza nerazzurra continua ad avere una preferenza in quella zona del campo: Carlos Augusto del Monza.