Rivale tradita e la Juve gongola: il colpo è da capogiro

Il calciomercato della Juventus è pronto ad infiammarsi. Svolta nell’affare, la grande rivale al tappeto: Allegri può esultare

Quella a cui stiamo assistendo è certamente una delle estati più calde degli ultimi anni. Non fa eccezione il calciomercato che, specialmente in Serie A, sta finendo per alzare vertiginosamente le temperature nei ritiri delle grandi squadre.

Tra le società certamente più attente e vive, tanto per le cessioni quanto per i potenziali acquisti, vi è la Juventus. Il club di Torino, archiviata una stagione deludente, è pronto a rilanciarsi a capofitto su una nuova – si spera vincente – annata calcistica. Al timone della nave sempre Massimiliano Allegri che, nonostante aspre critiche in diversi momenti da parte della tifoseria, ha incassato la fiducia del club forte anche di un ricco contratto che sarà in essere fino al 30 giugno 2025.

Dopo l’approdo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, i piani per rimpolpare la rosa a disposizione del ‘Conte Max’ sono assolutamente chiari. L’idea rimane sempre quella di consegnare ad Allegri, nel minor tempo possibile, una squadra in grado di competere sin da subito nuovamente ai vertici della Serie A. In tal senso, arrivano ottime notizie per l’allenatore toscano che nelle prossime settimane potrebbe abbracciare un grandissimo colpo direttamente dalla Spagna.

Juve, ci siamo: nuovo colpo dalla Spagna

A riportare una succulenta indiscrezione è ‘La Gazzetta dello Sport’ che avvicina, di fatto, la società piemontese alla firma di Franck Kessie. I discorsi tra la dirigenza juventina e quella del Barcellona vanno avanti, con gli ultimissimi contatti che avrebbero portato ad un avvicinamento importante nell’ottica dell’approdo a Torino dell’ex giocatore del Milan.

L’intesa sembrerebbe in arrivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che a determinate condizioni (proprio questi i dettagli ancora da limare) diventerebbe obbligo. La cifra dell’affare, nel complesso, dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni di euro, più bonus. Restano, però, da completare alcune cessioni per fare spazio all’ex rossonero pronto a ‘tradire’ la sua ex squadra dopo appena un anno.

L’addio di Arthur Melo, finito in prestito alla Fiorentina, è stato solo il primissimo step. Adesso la dirigenza e Giuntoli in primis dovrà focalizzarsi su Denis Zakaria che, dopo il deludente prestito al Chelsea, è rientrato alla base.

L’ex Borussia Monchengladbach, nelle ultime settimane accostato pure al Milan, è oggetto di continui contatti con la dirigenza del West Ham. La rosea sostiene poi che sullo svizzero vi siano inoltre anche Lipsia e Bayer Leverkusen, pronto a riportarlo in Germania. Allegri, dunque, rischia comunque di dover attendere per il tanto bramato approdo di Kessie a Vinovo. L’impressione, però, è che alla fine ogni pezzo del puzzle andrà finalmente al suo posto.