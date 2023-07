Costume minuscolo: Zaira Nara lascia tutti senza parole

Il costume di Zaira Nara è una meraviglia: tutti i seguaci hanno completamente perso la testa per lei. Ecco la foto “incriminata”

Zaira Nara, sorella dell’altrettanto bella Wanda, è una ragazza meravigliosa. A parlare per lei sono i suoi scatti, considerando anche tutti i like e i commenti positivi che riceve in ogni scatto. I suoi post ottengono seguito nel giro di pochissimo tempo, e visto il suo fisico mozzafiato crederci non è affatto faticoso.

Per quanto concerne la sua biografia personale, si può intuire come il suo vissuto per il momento sia stato simile a quello della sorella, ma non così tanto. Classe 1988, la bella Zaira ha avuto modo di compiere il suo debutto tramite un’agenzia pubblicitaria, la quale le ha proposto di apparire per numerosi spot televisivi divenuti poi virali nel corso del tempo. Ai tempi il concetto di viralità non era neanche lontanamente simile a ciò che si intende al giorno d’oggi.

La comunicazione è cambiata fortemente, ma questo non ha impedito alla modella e showgirl di giocarsi le sue carte al meglio delle possibilità. In patria, ovvero in Argentina, lei ha sempre avuto modo di dare il meglio di sé. I programmi televisivi a cui ha preso parte sono numerosi, e tutti quanti l’hanno ospitata in qualità di protagonista indiscussa. Titolo che le si addice particolarmente bene, considerando che il pubblico l’ha amata fin da subito.

Per quanto concerne invece la sua vita privata in senso stretto, la bella showgirl ha avuto una relazione con il calciatore Diego Forlan. Ha poi avuto una relazione di breve durata con l’ex tennista professionista Juan Monaco. Ad oggi, per quel poco che si sa, la sua relazione attuale è con Jakob Von Plessen. Quest’ultimo è stato sicuramente stregato dal bel corpo che lei esibisce di continuo nelle sue foto.

Zaira Nara conquista Instagram

Zaira Nara ha conquistato i social in un colpo solo. In particolar modo Instagram, che è ad oggi la piattaforma che più la vede attiva in assoluto. Per richiamare al grande caldo estivo, lei ha deciso di pubblicare uno scatto che fa percepire una netta sensazione di alte temperature: vedere per credere.

Il suo costume minuscolo ha lasciato tutto il pubblico senza parole. Quando si vedono delle forme così abbondanti in dei pezzi di tessuto di dimensioni così esigue, non si può fare altro che rimanere in silenzio ad ammirarla.