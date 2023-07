Ritorno in Serie A vicinissimo: riecco il ‘Papu’ Gomez

Il Papu Gomez è pronto a tornare in Italia dopo le avventure con Catania e Atalanta. Un club di Serie A si prepara a portare l’affondo per assicurarsi il campione del mondo

Fresco campione del mondo e dell’Europa League con il Siviglia, il Papu Gomez sta vivendo un nuovo periodo magico nel mondo del calcio. Forse addirittura il momento più alto della sua carriera, visto che con l’Atalanta e il Catania si è tolto belle soddisfazioni, ma senza sollevare mai trofei. La cosa non gli è riuscita neanche da giovane al San Lorenzo o al Metalist Kharkiv, in cui andò nel 2013.

Proprio l’Italia ha rappresentato tanto per la carriera di Alejandro Gomez, che all’Atalanta ha dato forse il merglio di sè. L’avventura a Bergamo si è conclusa nel gennaio del 2021, dopo 252 presenze e 59 gol e ben 72 assist tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Champions League. Una parentesi che sembrava destinare a durare in eterno e che si è conclusa per le note tensioni con il tecnico Gasperini.

Da qui l’avventura al Siviglia e quest’anno magico in cui ha sollevato due coppe. Il cuore però chiama e un ritorno in Italia non sarebbe un’opzione sgradita a Gomez, che vorrebbe chiudere la carriera nel campionato che lo ha lanciato ad alti livelli, arrivando fino a vestire la maglia dell’Albiceleste. In Serie A, nonostante la carta d’identità reciti ormai 35, il nativo di Buenos Aires suscita sempre interesse.

La Serie A tenta il Papu Gomez

Sulle sue tracce c’è la Lazio, che è arrivata seconda nella passata stagione di Serie A e deve preparare la squadra per la prossima Champions League. Il Papu Gomez rappresenterebbe un tassello di grandissima esperienza per il tridente di Sarri. Lotito poi regalerebbe al suo tecnico un giocatore dal grande talento. L’età avanza, magari il fisico inizia a non essere più lo stesso, ma la tecnica resta.

Dopo averlo già cercato nel 2018, la Lazio quindi ci vuole riprovare. Quella volta sembrava tutto fatto, ma fu il giocatore a dire di no. Troppo forte in quel momento l’amore per Bergamo, che saluterà solo molto dopo. Attualmente il fantasista argentino percepisce un ingaggio di circa 2 milioni di euro. Una cifra importante, ma che i biancocelesti possono avvicinare. Sperando magari che il ragazzo, vista l’età, moduli un po’ le richieste.

Ecco quindi che potrebbero aprirsi così le porte per un’ultima avventura italiana. Dopo Bergamo e Catania un’avventura in centro Italia. Gomez, insieme a Pedro, aiuterebbe lo spogliatoio della Lazio a fare il salto richiesto dalla Champions League. Un affare poi reso low cost dall’età. Ora la palla passa a Lotito, che deve decidere se portare effettivamente l’affondo o se di nuovo finirà con un nulla di fatto come nel 2018.