L’Inter ha deciso: firma a un passo

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nella sua fase più calda: la firma tanto attesa è davvero ad un passo

Quella nerazzurra è stata, fino a questo momento, certamente un’estate movimentata. Perchè dopo una stagione da urlo, con due nuovi trofei aggiunti in bacheca, la rosa di Simone Inzaghi ha subito cambiamenti non del tutto pronosticabili.

L’Inter si è separata da diversi big, alcuni dei quali davvero fondamentali nella passata annata calcistica. Andrè Onana, recentemente approdato per quasi 60 milioni al Manchester United. Ma anche Handanovic, Skriniar, Brozovic, D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko e Lukaku. D’altro canto, sono giunti anche degli innesti tra i più desiderati dalle grandi società italiane e non solo. Davide Frattesi a centrocampo, Marcus Thuram in attacco, Cuadrado a zero sulla corsia di destra ed il giovane e talentuoso Bisseck al centro della difesa.

È chiaro che, ancora molto, andrà fatto. Specie in attacco, dopo il ‘tradimento’ di Lukaku che costringerà Marotta e Ausilio ad accelerare per un nuovo bomber da affiancare a Lautaro Martinez, alternandolo al neo arrivato Thuram. Si è parlato di Morata, così come si sta valutando attentamente il profilo dell’americano Balogun. Senza dimentica quel Gianluca Scamacca che dopo soli dodici mesi sembra aver ormai esaurito il suo tempo con la casacca del West Ham.

Biennale in arrivo: firma imminente con l’Inter

‘Sportmediaset’, nelle scorse ore, ha lanciato un’ipotesi che se dovesse concretizzarsi farebbe certamente felici i tifosi dell’Inter. Perchè il club di Steven Zhang, che rimane tutt’ora impegnato con la campagna acquisti, sarebbe assolutamente intenzionato a mettere nero su bianco un’altra firma ritenuta fondamentale nel percorso di crescita della squadra.

L’Inter vuole infatti tenersi stretto Simone Inzaghi che, al momento, è in scadenza nell’estate 2024 con la ‘Beneamata’. E dopo l’eccellente lavoro accumulato l’anno scorso dove i nerazzurri hanno addirittura sfiorato il successo in Champions League, tale decisione pare la naturale conseguenza del grande lavoro svolto dall’allenatore piacentino. Inzaghi pare quindi destinato ad essere ancora a lungo la guida tecnica dell’Inter, con il suo agente Tullio Tinti che aveva già nelle scorse settimane accennato alla possibilità che i tempi per il rinnovo potessero finalmente essere maturi.

Adesso, al rientro dalla tournèe in Giappone, dovrebbe andare in scena l’incontro chiarificatore tra le parti per mettere la tanto attesa firma sul rinnovo biennale di Simone Inzaghi. Naturalmente, al di là della nuova scadenza, lo stipendio dell’allenatore verrà certamente ritoccato verso l’alto. Una decisione che a questo punto è davvero questione di giorni: l’annuncio del rinnovo è più vicino di quanto ci si aspettasse.