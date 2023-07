Lutto terrificante nello sport, è morto giovanissimo

Tragica notizia nello sport italiano, il lutto terrificante ha coinvolto un giovanissimo sportivo italiano

Una vita spezzata quando il ragazzo non aveva compiuto la maggiore età, tale notizia ha scosso chi gli stava vicino e la sua squadra, attonita quando ha ricevuto la notizia, oltre ai colleghi rimasti sotto choc.

Avevano infatti corso insieme a lui sino agli ultimi attimi della sua vita, una fatalità arrivata mentre si trovava a gareggiare come corridore, la sua passione ed anche l’ambizione per poter diventare un professionista in futuro.

Si tratta del ciclista Jacopo Venzo, coinvolto in un tragico incidente mentre si trovava a correre una corsa di ciclismo riservata agli juniores. A tradirlo sarebbe stata la ghiaia presente sull’asfalto e a nulla sono serviti i soccorsi per tentare di salvarlo, ormai era troppo tardi per il giovanissimo sportivo, poi venuto a mancare in Ospedale.

La corsa in questione era il Giro dell’Alta Austria, competizione giovanile di ciclismo appena iniziata. Tale incidente era infatti avvenuto nel corso della prima tappa, la caduta terrificante mentre Venzo si trovava a percorrere una discesa.

Morto poco fa: lutto nel mondo dello sport

Trasportato presso una struttura ospedaliera austriaca, qualche ore dopo è stato dichiarato deceduto. Aveva appena 17 anni, era una delle tante promesse del ciclismo, cresciuto a Cartigliano un piccolo comune in Provincia di Vicenza.

Faceva parte della squadra denominata Campana Imballaggi Geo Trentino, proprio dal team giovanile è arrivato l’annuncio tanto temuto: “Con le lacrime agli occhi annunciamo la sua morte, avvenuta a causa di una bruttissima caduta in discesa. Era un ragazzo straordinario, aveva un futuro nello sport e soprattutto nella vita. Ci stringiamo a tutti coloro i quali volevano bene a lui ed in particolare alla famiglia, chiedendo di rispettare nei loro confronti la privacy in questo momento di grande dolore“.

Lo stesso team ha poi deciso di ritirare l’intera squadra, abbandonando per lutto il Giro dell’Alta Austria. Decisione inevitabile, ma la notizia di Jacopo Venzo si va ad aggiungere ad altre arrivate nel mondo del ciclismo di recente, dove sono troppe le vittime tra competizioni ufficiali e strade. Coinvolti professionisti, dilettanti ed anche semplici cicloamatori, coi motivi che divergono dalle tragiche fatalità ad imperizie assolutamente evitabili, ponendo però una questione da affrontare per potere quantomeno prevenire certe situazioni in un prossimo futuro.