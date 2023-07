Annuncio ufficiale: hanno preso Nico Gonzalez

La cessione è ufficiale e divide i tifosi, Nico Gonzalez saluta dopo una lunga trattativa: il club ha pronto il sostituto.

Quello che sembrava un weekend di calciomercato comune, fatto da voci e indiscrezioni, ma come spesso accade anche da pochi annunci ufficiali, si è rapidamente trasformato in un boom di notizie interessanti e di movimenti destinati a cambiare il volto di alcune squadre.

Dopo la notizia dell’affare praticamente fatto fra l’Inter e Samardzic, con la cessione all’Udinese di Fabbian oltre ad un conguaglio di 15 milioni, arriva un altra interessante evoluzione. Riguarda una trattativa chiacchierata e discussa, che ha tenuto banco ma non sembrava al rush finale.

Nelle ultime ore invece le voci hanno rapidamente incassato riscontri, fino a trasformarsi nella chiusura dell’affare. Nico Gonzalez cambia maglia, e quei tifosi che nelle ultime ore hanno mostrato di non essere d’accordo con la scelta del club hanno appreso la notizia dell’addio. Affare fatto quindi, con tanto di cifre che certificano il cambio di casacca. Il club, però, ha già in mano il sostituto.

Nico Gonzalez cambia maglia: clausola da 60 milioni

C’è una clausola che ridefinisce quale sia l’importanza di Nico Gonzalez nel suo nuovo club. Alla firma del contratto, avvenuta nelle ultime ore, il calciatore ha accettato di inserire i 60 milioni che la sua nuova squadra vorrebbe incassare qualora qualcuno decidesse nei prossimi anni di imbastire una trattativa per lui.

Numeri altissimi, così come quelli relativi alla futura vendita del calciatore. La trattativa fra il Barcellona e il Porto è infatti destinata a fare discutere, sia per la tempistica che per le cifre. I blaugrana hanno accettato la proposta dei portoghesi solo a patto di inserire nel contratto un bonus sull’eventuale rivendita del 40%. Formula accettata dal Porto, che ha però alzato la posta in palio qualora dalla Spagna decidessero di riacquistare Nico Gonzalez.

Il Barcellona dovrebbe infatti scucire 30 milioni di euro per la recompra dopo averlo venduto per 8 milioni e mezzo. Il centrocampista, che debuttò nella stagione 2021/22 grazie alla chiamata di Ronald Koeman, sembrava destinato a trovare spazio anche nella prossima stagione con Xavi Hernandez, e invece ha firmato un contratto da 5 anni. Dopo 11 stagioni con la maglia blaugrana e l’ultima in prestito al Valencia, Gonzalez lascia quindi la Spagna per consentire al club di reinvestire la cifra sull’esterno Fresneda e molti tifosi hanno mostrato i loro dubbi per una stretta di mano inattesa. Al Barca resta la possibilità di riacquistarlo, ma soprattutto la consapevolezza che le indagini sul club catalano e alcune difficoltà, potrebbero spingere la società ad altre cessioni inattese.