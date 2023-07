Juve, accordo col giocatore: il preferito di Allegri in prestito

In casa Juventus la società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Diversi giovani nel mirino dei bianconeri, le ultimissime

Le ultime stagioni in casa Juve non sono state affatto positive ed anzi, forse peggio non si poteva fare. Oltre alle batoste in campo sono arrivate quelle extracalcistiche con processi che hanno creato non pochi problemi al club e nello specifico all’ormai ex dirigenza bianconera. La Juve ha però voglia di ripartire.

Per cominciare Elkann ha cambiato tutta la dirigenza ed ha affidato la guida tecnica all’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. L’obiettivo è ovviamente tornare a vincere, ma provando a imitare quello che è riuscito al dirigente in terra campana. Ridurre i costi e allo stesso tempo mantenere una squadra competitiva, solitamente è un’impresa tutt’altro che facile, soprattutto nel calcio di oggi. La Juve ci sta provando e Giuntoli sta effettuando un gran lavoro.

Per prima cosa la società ha l’obiettivo di liberarsi di tutti i contratti più ingombranti. Cuadrado, Paredes ed Angel Di Maria sono andati via mentre Bonucci è stato messo fuori rosa. Il club ha le idee ben precise, e ridurre il monte ingaggi è la priorità. Il brasiliano Arthur è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, mentre McKennie e Zakaria sono in uscita. L’americano è stato comunque convocato per la tournèe negli States ed il club è aperto a tutte le valutazioni. La priorità resta in difesa.

Juve, più vicino il colpo sulla fascia

Nelle ultime ore il club bianconero, come riporta Sky Sport, ha trovato l’accordo per il giovane talento del Valencia Facundo Gonzalez. Il club bianconero ha beffato Milan ed altri club europei, da tempo interessati al calciatore. La priorità resta però l’esterno con la società che cerca il sostituto di Juan Cuadrado.

Da settimane il club bianconero è su Holm dello Spezia, ma il preferito di Allegri è un altro. Il tecnico bianconero gradirebbe l’approdo alla Juve del belga Timothy Castagne, nell’ultima stagione a Leicester ma calciatore che ha già giocato in Italia, tra le fila dell’Atalanta.

Il club inglese è retrocesso in Championship nell’ultima stagione e necessita di abbassare il monte ingaggi e cedere alcuni dei suoi principali talenti. Da qui l’apertura alla Juve con Castagne che potrebbe arrivare anche in prestito, magari con diritto di riscatto. Allegri lo preferisce ad Holm, anche per la sua attitudine sia offensiva che difensiva e la Juve sembra aver deciso di puntare su di lui. Presto potrebbe esserci l’assalto definitivo.