Juventus, sgarbo al Torino: firma a costo zero

Il calciomercato bianconero può registrare una succulenta occasione a zero per il futuro: Allegri gongola, la Juve beffa il Torino

L’estate bianconera è stata certamente condita da diverse sorprese inaspettate. In primis ai piani dirigenziali, dove l’approdo di Cristiano Giuntoli la dice lunga sulla voglia di tornare a vincere da parte della Juventus.

Ci sarà da faticare, visto che anche le concorrenti stanno dandosi da fare ormai da diverse settimane con decisamente più risultati in quanto a entrate. L’Inter ha accolto Frattesi, Bisseck, Thuram e Cuadrado che – a zero – alla fine ha optato per il grande tradimento ai colori bianconeri scegliendo la squadra di Simone Inzaghi. Il Napoli si sta consolidando, con l’imminente rinnovo di Victor Osimhen e la permanenza di Kvaratskhelia, mentre il Milan ha messo a segno già sette colpi di assoluto spessore rinunciando solo a Tonali. Ed è da questo contesto che adesso l’ex direttore sportivo del Napoli ha intenzione di agire per il meglio, provando a puntellare una rosa che da Torino sono convinti essere già decisamente attrezzata.

È chiaro, il giovane Timothy Weah non sarà il solo a varcare la soglia di Vinovo. E nel frattempo tra le uscite restano due nodi cruciali da sciogliere il prima possibile, per sbloccare eventuali nuove firme in attacco. Si parla ovviamente di Chiesa e Vlahovic, probabilmente le due gemme più preziose il cui futuro al momento resta avvolto nel mistero. Ma le attenzioni di Giuntoli sono già proiettate ben lontano, con un colpo a parametro zero che potrebbe davvero lasciare a bocca asciutta la rivale di sempre: il Torino.

Colpaccio Juve: Toro al tappeto

L’ultimo a cambiare sponda, passando dai granata alla maglia bianconera è stato esattamente un anno fa Gleison Bremer. E adesso, ma per l’estate 2024, la storia potrebbe ripetersi. Perchè la Juventus, che ha messo nel mirino diversi nomi, potrebbe tentare un colpaccio a parametro zero.

Si tratta dell’ivoriano Wilfried Singo, laterale destro classe 2000 che già nella passata stagione si è attestato tra i migliori in Italia nel suo ruolo. Il suo contratto rimane in scadenza il 30 giugno 2024 e di rinnovo pare proprio che non vi sia nemmeno l’ombra. Ecco perchè l’agente del calciatore potrebbe riprovare a sondare la pista Juventus per l’anno prossimo.

Un accordo da raggiungere per vedere il terzino, a parametro zero, spostarsi sull’altra sponda di Torino. Salutare la maglia granata per la ‘Vecchia Signora’, un film già visto. E Cairo, nel frattempo, farà di tutto per cedere il calciatore nell’attuale sessione di mercato ed incassare una cifra congrua. Altrimenti, l’opzione bianconera da svincolato potrebbe farsi sempre più insistente.