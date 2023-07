La Juventus trema: “Acquisto a rischio infortuni”

Il club bianconero, ancora in trattativa con l’entourage del calciatore, riflette sull’acquisto: la beffa è dietro l’angolo

Qualcuno dice che ormai è cosa fatta. Altri sostengono addirittura che lo stesso Max Allegri si aspetti di rtirovarlo alla Continassa il 5 agosto, giorno di ripresa dei lavori in Italia dopo la tournèe americana, per iniziare coi compagni la seconda parte di preparazione. Insomma, il grande colpo, il trasferimento che fa discutere i tifosi della Juve e quelli dell’Italia intera, sarebbe sul punto di essere ufficializzato.

Con buona – se non grande – parte dei sostenitori juventini che sembrano in disaccordo con la scelta del club di puntare su Romelu Lukaku al posto di Dusan Vlahovic, la nuova Juve di Cristiano Giuntoli potrebbe partire da un arrivo che fino ad un mese fa nessuno avrebbe ritenuto possibile. Le difficoltà ambientali del centravanti serbo, unite ad un rapporto tecnico con mister Allegri ormai ridotto ai minimi termini, stanno facendo vacillare la dirigenza piemontese da tempo: cedere o non cedere il giovane attaccante pagato la bellezza di 81 milioni appena 19 mesi fa?

Per la verità la tentazione di fare cassa con la cessione del serbo alberga nella mente dei vertici societari per lo meno dal pessimo esercizio di bilancio comunicato lo scorso anno. La mancata qualificazione alla Champions League e la precoce eliminazione alla fase ai gironi nella stessa kermesse avrebbero fatto il resto. La Juve avrebbe necessità di vendere, e Vlahovic potrebbe essrere un sacrificio tutto sommato gestibile.

Lukaku alla Juve, c’è chi dice ‘no’

Oltre alle succitate preferenze del popolo juventino, che vede ancora l’attaccante belga come una sorta di ‘nemico’ dopo gli espisodi degli ultimi anni, anche tra gli addetti ai lavori c’è chi sta storcendo la bocca di fronte alla possibile sostituzione di Vlahovic con Big Rom. Per esempio Stefano Guercini, agente FIFA ed ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, è stato più che chiaro in merito.

“Vlahovic ha straordinari margini di miglioramento, e avendolo pagato sugli 80 milioni la Juve dovrebbe mettere a bilancio una perdita d’esercizio nel cederlo. Lukaku, data l’età e i trascorsi, rischia più infortuni. Io personalmente per questo motivo non farei quest’operazione. Il serbo per quello che ha fatto in Italia con la Fiorentina, e nella prima parte con la Juve, non lo darei mai via“.

Un giudizio, quello di Guercini, che a dire il vero raccoglierebbe consensi non solo in buona parte del tifo bianconero, ma anche nelle considerazioni, tutto sommato identiche, che fanno molti addetti ai lavori intervenuti in merito.