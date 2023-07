La Serie A sta per perdere un altro big: affare in chiusura

Sono tanti i big che stanno lasciando la Serie A e nelle prossime ore si verificherà un altro trasferimento: il colpo è in chiusura

La Serie A è, da qualche anno, diventato un campionato di secondo livello rispetto alla Premier League e alla Liga. Mentre in Bundesliga e Ligue 1 ci sono quei club che rientrano nei top anche se la competitività non è altissima.

E’ il caso di Bayern Monaco e PSG, che in questa sessione di mercato hanno accolto giocatori del calibro di Min-Jae Kim e Milan Skriniar. E poi gli addii di Tonali e Onana, direzione Premier League; per non parlare delle cessioni in Arabia Saudita di Brozovic e Milinkovic-Savic.

Una serie di giocatori importanti che sono andati via dalla Serie A, visto che non hanno saputo resistere sia ai progetti tecnici degli acquirenti sia a ingaggi faraonici.

Il prossimo a lasciare l’Italia sarà Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina destinato ad andare in Premier League. Già l’anno scorso aveva fatto di tutto per lasciare Firenze, trovando un accordo con il club viola per la permanenza di una ulteriore stagione. Il Mondiale con il Marocco e l’ottima stagione con la squadra di Italiano sono stati la definitiva consacrazione di Amrabat in campo internazionale.

Fiorentina, si chiude per Amrabat al Manchester United

Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono di un accordo trovato tra la Fiorentina e il Manchester United per l’approdo di Amrabat in Premier League. Decisivo lo scatto dei Red Devils, che hanno presentato un’offerta da 35 milioni di euro alla viola, chiaramente accettata.

Il centrocampista marocchino aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e voleva assolutamente andar via da Firenze per una nuova esperienza in un top club europeo.

Si tratta di una grande operazione della Fiorentina, che adesso potrà concentrarsi sul mercato in entrata, forte anche delle cessioni di Igor, Maleh, Terzic, Zurkowski e Rasmussen. E infatti è già arrivato Arthur dalla Juve in prestito e si lavora per l’acquisto di Sutalo dalla Dinamo Zagabria

Per Amrabat, dunque, un sogno che si realizza dopo che già a gennaio era stato vicino all’addio. L’esperienza al Mondiale di Qatar 2022 lo ha definitivamente consacrato tra i migliori in Europa nel suo ruolo e avrà l’occasione per dimostrarlo anche al Manchester United.

Sono 49 le presenze collezionate dal centrocampista marocchino in tutte le competizioni con la viola, per un totale di 3.497′ e un assist siglato. Adesso l’obiettivo è quello di giocare la Champions League insieme a compagni del calibro di Casemiro e Rashford.