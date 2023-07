Bomba improvvisa: lo voleva la Juve, ora è stato ceduto in Arabia

Un giocatore molto importante che la Juventus, in ambito di calciomercato, seguiva da parecchio tempo è pronto a sbarcare in Arabia Saudita

Facundo Gonzalez a parte, il calciomercato della Juventus è abbastanza fermo per il momento. Ma potrebbe trattarsi soltanto di una calma apparente. Ad ogni modo, Cristiano Giuntoli è stato abbastanza chiaro nella sua conferenza stampa andata in scena nei giorni scorsi. Priorità ad eventuali cessioni: questa la pianificazione messa in atto dalla società bianconera in vista della prossima stagione.

In tal senso, attenzione al futuro di Dusan Vlahovic, col bomber serbo che potrebbe abbandonare la nave torinese a breve. Bayern Monaco e Paris Saint Germain monitorano a distanza l’ex Fiorentina, anche se i club in questione preferirebbero aggiungere alla propria rosa Harry Kane del Tottenham. Se la partenza di Vlahovic dovesse realmente concretizzarsi, a quel punto la ‘Vecchia Signora’ molto probabilmente si tufferebbe sull’acquisto di Romelu Lukaku, che di certo non tornerà all’Inter.

In tutto ciò, il club di Exor riflette anche in ottica centrocampo e preme per convincere Franck Kessie a sposare la causa della squadra targata mister Massimiliano Allegri. Missione tutt’altro che semplice, dato che l’ivoriano ex Milan sarebbe maggiormente orientato a restare al Barcellona oppure approdare in Premier League.

Intanto, è sfumata definitivamente una pista alquanto rilevante per rinforzare la mediana. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Marco Verratti, pedina che stuzzica da sempre la fantasia della ‘Vecchia Signora’. Allo stesso tempo, però, non si sono mai create le condizioni giuste affinché questo potenziale matrimonio si realizzasse.

Il classe ’92 (compirà 31 anni il 5 novembre) è diventato una sorta di bandiera del Paris Saint Germain nel corso degli anni, però il suo è stato un percorso di alti e bassi. E adesso Verratti, dopo ben 11 stagioni, è pronto a lasciare la capitale francese per proseguire la propria carriera altrove. In particolare, l’ex Pescara si è convinto a trasferirsi in Arabia Saudita.

Calciomercato Juventus, bye bye Verratti: il centrocampista ha detto sì all’Al-Hilal

Verratti, dal canto suo, ha accettato la ricchissima proposta messa sul tavolo dall’Al-Hilal. L’offerta consisterebbe in un triennale da 52 milioni di euro netti a stagione, ossia 156 milioni in totale. La compagine saudita si è già assicurata, tra gli altri, le prestazioni di pedine del calibro di Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic.

Incassato il sì del giocatore italiano, l’Al-Hilal ora dovrà trovare l’intesa con il PSG per raggiungere la fumata bianca. La valutazione del centrocampista si attesta intorno ai 60-70 milioni di euro e la società transalpina spera di guadagnare il più possibile, forte di un accordo scritto in scadenza il 30 giugno del 2026.

La sensazione è che il raggiungimento della fumata bianca sia fattibile, nonostante Verratti fosse finito pure nel radar di Atletico Madrid e Liverpool. La Juventus non gli aveva mai tolto lo sguardo di dosso, ma il 30enne e il bianconero anche stavolta non s’incontreranno. Per Verratti c’è l’Arabia Saudita.