Calciomercato: Keylor Navas in Serie A, trattativa lampo

La Serie A si prepara ad accogliere uno dei più grandi protagonisti del ruolo di portiere negli ultimi anni. Si tratta di Keylor Navas, per il quale un club è pronto a fare un affondo con il campione del Paris Saint Germain. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Sono ore a dir poco calde di calciomercato in Serie A, dal momento che tutti i club stanno cercando di regalarsi i rinforzi necessari nel minor tempo possibile. All’orizzonte, infatti, c’è l’inizio della nuova stagione e tutti vogliono provare ad arrivarci nel miglior modo possibile. In tal senso c’è un club che intende fare al proprio tecnico un regalo in grado di cambiare le carte in tavola. L’affare in questione conduce al nome di Keylor Navas ed in tal senso i tifosi si preparano ad esplodere di gioia. Andiamo a vedere le ultime e qual è lo stato di avanzamento dei lavori, come si suol dire.

Calciomercato, colpo per la big di Serie A

All’orizzonte per il calcio italiano c’è una stagione che sulla carta può regalare davvero tante sorprese ed uno spettacolo di primo piano. Il Napoli campione, infatti, dovrà provare a difendere questo titolo dalle insidie di big che si stanno ritrovando sul mercato, come Milan, Inter e, più attardata, la Juventus.

Proprio l’Inter, dopo la cessione di Onana al Manchester United, ha bisogno di un portiere e, stando a quanto raccontato dal quotidiano francese “L’Equipe”, avrebbe messo seriamente nel mirino Keylor Navas. L’estremo difensore della Nazionale del Costa Rica, infatti, è fuori dal progetto del Paris Saint Germain, che tra i pali ha deciso di puntare su un capitale come Gigio Donnarumma. Adesso può essere stimolato, dopo aver familiarizzato con la Premier League, dall’ipotesi di misurarsi con un altro dei top campionati europei.

Inter su Keylor Navas

Trentasei anni, rappresenterebbe un profilo perfetto per permettere poi a quello che sarà il secondo portiere di crescere con serenità, visto che verosimilmente arriverà un giovane da far maturare. 36 anni, è da diverso tempo ormai sulla cresta dell’onda anche se ora dà l’impressione di essere sul viale del tramonto. Come elemento di esperienza, però, può ancora dire la sua. L’Inter, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza del Fenerbahce, intenzionato ad affondare il colpo a breve.