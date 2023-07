Lukaku finalmente in Italia: c’è la data delle visite mediche

La telenovela legata a Romelu Lukaku è destinata a concludersi a breve. Il belga, infatti, è pronto a sbarcare a in Italia

Uno dei più grandi tormentoni di questa sessione estiva di calciomercato è senza dubbio Romelu Lukaku. Il Chelsea, infatti, ha deciso di cederlo nonostante l’arrivo del nuovo allenatore Mauricio Pochettino.

Il tecnico dei blues non lo ritiene indispensabile, confermandolo anche davanti alle telecamere nei giorni scorsi. Sin dal suo ritorno al Chelsea per fine prestito, l’Inter ha avviato i contatti con il club londinese per riportarlo a Milano vista la volontà dello stesso calciatore. Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembra essersi rotto, con il belga che ha fatto perdere completamente le proprie tracce ai vertici del club nerazzurro.

Tutto per via della Juventus, che ha convinto Lukaku a sposare il progetto bianconero. ‘Big Rom’, infatti, vuole approdare in bianconero, con la società pronta ad affidargli le chiavi dell’attacco indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic, destinato comunque a lasciare la vecchia signora.

Cristiano Giuntoli ora è intenzionato a fare sul serio, tanto da essere pronto a volare in quel di Londra per chiudere definitivamente la trattativa con il Chelsea.

Sempre più Juventus per Lukaku, pronto lo sbarco per le visite mediche: c’è la data

Come già accennato, si avvicina sempre di più la Juventus per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, è pronto a lasciare a titolo definitivo il Chelsea.

Cristiano Giuntoli è pronto al blitz decisivo per arrivare all’agognata fumata bianca. Il trasferimento sarà ovviamente a titolo definitivo, visto che i blues non sono intenzionati a cedere nuovamente il calciatore con la formula del prestito oneroso. La trattativa, che va ormai avanti da diverse settimane, viaggia nella direzione giusta, tanto che il classe 1993 di Anversa sta già pregustando lo sbarco a Torino nel giro di pochi giorni.

La data giusta, per sostenere le visite mediche presso il J-Medical, può rivelarsi lunedì 7 agosto. Questa settimana sarà necessaria per sistemare gli ultimi dettagli, in modo da consentire a Lukaku di sbarcare in Piemonte all’inizio di quella successiva. Si tratta di un grande colpo per Allegri, che non ha mai nascosto il desiderio di avere il belga a disposizione. Il grande tradimento all’Inter sta per diventare realtà, con Lukaku pronto ad iniziare una nuova avventura italiana a tinte bianconere.