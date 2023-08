Cala il gelo alla Juve: Allegri rischia, scappa in Premier

Momento complicato per la Juventus e per Massimiliano Allegri: si parla sempre più di Premier League, i tifosi vogliono chiarezza

Cristiano Giuntoli, nella sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director della Juventus, ha fatto chiaramente capire che tra lui e Allegri c’è massima sintonia e che entrambi considerano la rosa bianconera già molto competitiva. Tuttavia, lo stesso Giuntoli ha poi confermato che i conti di Madama hanno bisogno di una “sistematina”, pertanto non è da escludere almeno una cessione importante.

In questi giorni l’ex direttore sportivo di Napoli e Carpi si sta concentrando sulle partenze di alcuni esuberi come Denis Zakaria, Leonardo Bonucci e (forse) Weston McKennie, ma occhio anche alle possibili offerte ‘monstre’ per Chiesa e Vlahovic: la Signora, davanti a una proposta indecente, si siederebbe al tavolo delle trattative.

Anche altri giocatori potrebbero lasciare la Continassa, specialmente dopo l’esclusione della Juve dalla Conference League. Tra questi ci sono anche alcuni giovani, come ad esempio Andrea Cambiaso e Fabio Miretti. Il terzino ex Genoa ha richieste dalla Premier, mentre il centrocampista potrebbe finire in prestito in qualche club di Serie A di seconda fascia. Ma non è tutto, perché nelle ultime ore è emersa un’altra possibile cessione da parte della Juve che ha fatto storcere parecchio il naso ai tifosi bianconeri.

Caos Juve, tifosi senza parole: se ne va in Premier League

Stando alle indiscrezioni, infatti, la dirigenza juventina prenderebbe seriamente in considerazione un’offerta per Samuel Iling-Junior che parta almeno da 20 milioni di euro. L’attaccante esterno, di nazionalità inglese, è molto ricercato da alcuni club di Premier League. Lo conferma anche il giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, che in un tweet rivela la squadra che sembra più avanti per assicurarsi le prestazioni di Iling-Junior.

Si tratta dell’Aston Villa di Unai Emery, giunto settimo nella passata stagione e pertanto qualificato alla Conference League. Per Iling-Junior sarebbe una vetrina importante che gli consentirebbe di mettere in mostra tutte le sue qualità anche in Europa. La Juve chiede 25 milioni di euro per il giocatore: una richiesta che l’Aston Villa potrebbe soddisfare.

Tuttavia non ci sono solo i Villans sul giovane talento bianconero. Nelle ultime ore, infatti, si registra un forte interessamento anche da parte dell’Everton. I Toffees, dopo aver sfiorato la retrocessione nella scorsa stagione, vogliono assicurare a coach Dyche una rosa che consenta ai tifosi di vivere un campionato senza troppi patemi. Se arriverà un’offerta concreta Iling-Junior volerà in Premier.