Lukaku in dieci giorni: il piano di Giuntoli

Giuntoli ha una sola opportunità e non vuole sbagliare: parte la missione Lukaku, l’obiettivo è chiudere in tempi stretti, ecco come

Dall’America all’Inghilterra, con una valigia piena di dossier da risolvere al più presto. Cristiano Giuntoli ha una missione, anzi due, e sa bene che il tempo stringe. Il suo viaggio di ritorno in Europa è di certo mirato a capire quali sono i margini di trattativa per Lukaku e Kessié, ma in attesa di offerte per i calciatori in uscita, serve il colpo del maestro, e la Juve lo ha strappato al Napoli proprio per questo.

Proprio questa è la seconda missione del direttore bianconero. La necessità del club è chiara, e Allegri vuole alzare il livello tecnico della squadra, ma per farlo bisognerà valutare bene gli innesti senza spese che in questa fase non sono sostenibili. Ecco perché Giuntoli ha una carta importante da giocare per convincere in primis il Chelsea a vendere Lukaku, e nella prossima settimana potrebbe presentare il piano già condiviso con la dirigenza bianconera per regalare a Max Allegri il centravanti ex Inter.

Juve, parte l’assalto a Lukaku: ecco il piano

L’esclusione dei bianconeri dalla prossima edizione della Conference League era attesa, ma in qualche modo riporta il sereno in un ambiente che ora vuole concentrarsi solo sul campionato. Allegri e Giuntoli hanno in mente quali sono gli obiettivi, e a fari spenti lavorano con il sogno di tornare a competere per lo scudetto.

Niente proclami quindi, ma una sola missione, che passa inevitabilmente per l’arrivo di calciatori che conoscono la Serie A e possono garantire alla Juve un impatto immediato e decisivo. Ecco perché i numeri sul campo di Lukaku convincono, meno quelli snocciolati dal Chelsea.

I Blues sono fermi alla richiesta di 40 milioni per il belga, non accettano soluzioni in prestito, e Giuntoli si fermerà a Stamford Bridge per provare a chiudere. La Juve chiede tempo, gioca la carta della pazienza che spesso non premia i club ma in altre occasioni è utile a risparmiare, e con l’ok del Chelsea avrà una settimana per lavorare su due strade. La prima è chiudere il capitolo cessioni. Con Zakaria in uscita, McKennie reintegrato ma sul marcato, e altri calciatori con le valigie in mano, l’obiettivo è provare a raggiungere quota 100 milioni dalle cessioni. La cifra è alta, ma permetterebbe a Giuntoli di fare mercato e di far rifiatare le casse del club.

Qualora la missione cessioni non dovesse essere così immediata, ci sarebbe un’altra strada. Giuntoli potrebbe proporre Vlahovic in cambio di Lukaku e un conguaglio in favore dei bianconeri. Con i soldi in arrivo si potrebbe tentare il doppio assalto ad Holm e Kessié che chiuderebbe questa sessione estiva. Tutto in 7 giorni quindi, Giuntoli si prepara a diventare protagonista ella nuova stagione bianconera.