Inter, ancora con Inzaghi: l’allenatore pronto al rinnovo

Nonostante la stagione altalenante, la società ha deciso di dare ancora fiducia ad Inzaghi: il tecnico vicino al rinnovo con l’Inter

I tifosi dell’Inter sognano di mettere le mani sulla seconda stella prima degli eterni rivali, i cugini del Milan. A guidare la squadra nel percorso verso il ventesimo scudetto della propria storia potrebbe essere Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri sarebbe infatti vicino al rinnovo con la società milanese.

Mancano pochi giorni al fischio d’inizio della nuova stagione di calcio. Le squadre proseguono la loro preparazione e le società fanno le loro valutazioni per il futuro. Lo scorso anno è stato molto particolare per un club del Nord Italia.

L’Inter infatti ha regalato grandi gioie ai tifosi, spingendosi fino alla finale di Champions League, andata in scena il 10 giugno a Istanbul, ma anche prestazioni molto sottotono. Nonostante l’andamento altalenante, la società sembrerebbe decisa a dare nuovamente fiducia a Simone Inzaghi: le ultime di mercato.

Inter, Inzaghi vicino al rinnovo: il tecnico si lancia all’attacco di Mancini

Dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto, l’Inter è ripartita con un nuovo tecnico. A seguito dell’addio Conte, sulla panchina della Beneamata si è seduto l’ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi. L’obiettivo della stagione era di raggiungere quota 20 titoli nazionali. Tuttavia, il titolo di Campione d’Italia è stato conquistato dall’altra squadra della città della moda, la più antica tra le due, il Milan. Dunque, entrambe le società hanno iniziato la stagione 2022-2023 con un sogno: conseguire il traguardo prima dell’eterna rivale. Ciononostante, il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a strappare alle squadre del Nord il titolo.

L’Inter non ha concluso l’anno a mani vuote: si è infatti aggiudicata la Coppa Italia, contro la Fiorentina, e la Supercoppa 2022-2023 contro il Milan. Inoltre, è uscita a testa alta dalla sfida europea contro il Manchester City. Un percorso che avrebbe convinto la società, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a dare nuovamente fiducia al tecnico (fino al 2025). Una decisione che potrebbe far diventare Simone Inzaghi uno degli allenatori più longevi della storia del club. Dopo aver superato l’autore del Triplete, José Mourinho a quota 108 presenze, l’ex Lazio potrebbe insidiare il record dell’attuale CT della Nazionale Italiana ossia Roberto Mancini.

Il tecnico piacentino potrebbe, quindi, entrare nella storia in caso di vittoria del titolo nazionale ma anche in caso di permanenza oltre il periodo stabilito con l’ultimo contratto. Difatti, il tecnico è attualmente fermo a 109 presenze: ancora lontano dalle 303 di Mancini, colui che ha guidato più a lungo la squadra nerazzurra negli ultimi 20 anni. Tuttavia, nei primi due anni all’Inter, l’attuale tecnico del Biscione ha conquistato un trofeo in più rispetto al biennio del CT azzurro: quattro contro tre. Dunque, l’avventura dell’allenatore nerazzurro potrebbe rivelarsi anche più fruttuosa di quella del marchigiano.