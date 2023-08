Nandez alla Juve: ci sono anche le cifre

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Naithan Nandez del Cagliari. Ecco tutti i dettagli

Nahitan Nandez potrebbe vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Il nome del centrocampista uruguaiano sarebbe finito sul taccuino del duo Giuntoli-Manna.

Prosegue il lavoro della squadra mercato juventina, il cui compito non è per nulla facile. Il club bianconero ha bisogno di diversi interventi sul mercato per poter ritornare a lottare per le posizioni di vertice del campionato di Serie A e qualificarsi in Champions League.

Weah ha inaugurato la nuova campagna acquisti, ma al momento, tutto sembra apparentemente fermo. La squadra mercato sta lavorando per cedere Dusan Vlahovic.

L’addio ai bianconeri dell’attaccante serbo potrebbe preparare il terreno all’approdo di un altro attaccante. Il principale successore dell’ex Fiorentina è Romelu Lukaku.

L‘affare Lukaku-Juventus sta entrando sempre più nel vivo. Nelle ultime ore stanno diventando sempre più frequenti. Secondo la redazione di Sky Sport, infatti, il Chelsea ha aperto alla cessione dell’attaccante belga.

L’ex Inter lascerà Londra per trasferirsi in quel di Torino in seguito alla partenza di Dusan Vlahovic. Le due cose non sono separate, anzi, le strade dei due attaccanti sono destinate ad incrociarsi visto che il Chelsea ha dato il placet all’inserimento, nell’affare, del cartellino di Dusan Vlahovic da parte della Juventus.

Lo scambio si concretizzerà nei prossimi giorni una volta che i club avranno raggiunto l’accordo sul conguaglio economico. I prossimi potranno essere giorni importanti anche per il colpo a centrocampo.

La squadra mercato bianconera sta lavorando ad un colpo a centrocampo. In attesa del recupero completo di Paul Pogba, Giuntoli e Manna vogliono regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista capace di dare tanta fisicità alla mediana. L’identikit corrisponde al profilo di Nahitan Nandez.

Juventus, Nandez colpo low cost: ma la priorità rimane Kessie

Nahitan Nandez potrebbe avvicinarsi alla Juventus in maniera importante. Possibile incontro tra il Cagliari e la Juventus, con il club club sardo valuta il centrocampista uruguagio 7 milioni. Una cifra che ingolosisce non poco la Juventus, la cui priorità per il centrocampo resta Kessie.

Nel frattempo, infatti, il club bianconero tiene sempre viva la pista che porta all’ivoriano del Milan. La trattativa imbastita tra piemontesi e il Barcellona non sembra di facile risoluzione. Il “presidente” resta il sogno di Massimiliano Allegri, il quale continua ad attendere un centrocampista. Nello specifico proprio Kessie…