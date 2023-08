Rescinde con la Juve e trova subito squadra: sfiderà Icardi

La rescissione con la Juventus per questo giocatore si è rivelata un’insolita manna dal cielo. Il motivo? Un risvolto di mercato inaspettato

Il momento della rescissione con il proprio club non sempre viene accolto bene dai tifosi. Ma in questo caso le cose andranno diversamente. Il motivo? Il giocatore in questione è sempre stato un esubero, che oltre ad aver sconvolto l’ambiente generale non ha mai inciso come tutti si aspettavano. Insomma, ai vertici si è trovato ben più di un pretesto valido per disfarsene prima del tempo. Questa operazione, inspiegabilmente, giova anche al diretto interessato.

Tutti sono a conoscenza della vicenda di Ihattaren, curioso giocatore che qualche mese fa avrebbe dovuto compiere il suo esordio a Torino. Le cose poi col tempo sono andate diversamente, avvolgendo tutti in un mare di stupore generale come non lo si riusciva a scorgere da tempo ormai. Alla fine dell’estate del 2021 i bianconeri lo hanno acquistato dal PSV. Poche settimane dopo, però, il giocatore si è dato alla macchia facendo riferimento a problemi di famiglia.

Facendo però perdere le sue tracce. Cosa che con un club che ha stipulato un contratto non è un comportamento propriamente a norma. E infatti, ovviamente, le polemiche soprattutto a livello legale non si sono fatte attendere. Il prestito alla Sampdoria per gli stessi motivi non ha fornito i frutti sperati, costringendo la Juventus ad un calvario senza fine. Finalmente, per così dire, si è riusciti a giungere ad un compromesso valido per tutti.

Sia per l’ex club proprietario che per il giocatore in sé, che al di là di tutto non deve aver passato un periodo facile. Ragion per cui potrebbe legittimamente avere tutto l’interesse di riprendersi ciò che gli è mancato.

La nuova vita di Ihattaren

Mohamed Ihattaren è finalmente pronto a rilanciarsi in via definitiva. Pochi giorni fa, infatti, il giocatore ha trovato un accordo col club turco Samsunspor. Si scontrerà dunque con Mauro Icardi come da titolo, dato che l’argentino potrebbe rimanere al Galatasaray, che di recente lo ha acquistato a titolo definitivo.

Si misurerà dunque con il livello tecnico della Super Lig turca, che per quanto non possa essere particolarmente avanzato sarà comunque un test provante per lui. Per un ragazzo così giovane ma dal talento ancora tutto da levigare e da affinare. Tutti non vedono l’ora di vederlo all’opera.